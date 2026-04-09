Mỗi thửa đất sẽ có mã định danh duy nhất, tích hợp tọa độ quốc tế

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư 19/2026 quy định kỹ thuật về mã định danh thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo thông tư, mỗi thửa đất sẽ được gán một mã định danh duy nhất gồm 12 ký tự chữ và số. Mã này được tạo từ tọa độ địa lý của thửa đất theo hệ tọa độ quốc tế, sau đó được mã hóa thành chuỗi ký tự để sử dụng thống nhất trong hệ thống thông tin đất đai.

Để tạo mã định danh, cơ quan quản lý sẽ xác định một điểm đặc trưng nằm bên trong ranh giới thửa đất. Tọa độ của điểm này được chuyển đổi từ hệ tọa độ VN2000 sang hệ tọa độ quốc tế trước khi được mã hóa thành mã định danh.

Mã định danh sau đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu địa chính và sử dụng thống nhất trong hệ thống thông tin đất đai trên phạm vi toàn quốc. Mỗi thửa đất chỉ có một mã định danh và không trùng lặp với thửa đất khác. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/3.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc chuẩn hóa mã định danh thửa đất nhằm thống nhất quản lý dữ liệu đất đai, đồng thời tạo nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống dữ liệu liên quan đến đất đai, nhà ở và bất động sản.

Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên, mã định danh thửa đất được kỳ vọng sẽ giúp đồng bộ thông tin địa chính, hỗ trợ tra cứu, quản lý và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.