Vừa bế giảng, phụ huynh đã đăng ký cho con học hè kín lịch

Dù đến kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình vẫn gửi con đi học vì ở nhà không có ai trông. Một số gia đình cho con học STEM, tập làm MC để có thêm trải nghiệm và rèn kỹ năng sống.

Học sinh TP.HCM tìm hiểu các mô hình trí tuệ nhân tạo tại triển lãm giáo dục. Ảnh minh họa: Pexels.

Tiếng trống bế giảng vừa dứt, nhiều đứa trẻ hân hoan bước vào kỳ nghỉ dài nhất năm. Thế nhưng, với không ít phụ huynh, đặc biệt là những gia đình có cả bố lẫn mẹ đều đi làm giờ hành chính hoặc bận rộn với việc kinh doanh, kỳ nghỉ hè lại đặt ra bài toán mới.

Con nghỉ học nhưng người lớn vẫn phải đi làm, ông bà lại ở xa, không phải gia đình nào cũng có điều kiện thuê người trông trẻ. Vì thế, những cuộc tìm kiếm lớp học hè, nơi gửi con trong giờ làm việc trở thành mối quan tâm thường trực của nhiều bậc phụ huynh ngay sau khi năm học khép lại.

Gửi con học hè dù học phí đắt hơn

Với gia đình chị Minh Huyền (Hà Nội), mùa hè gần như không tạo ra quá nhiều thay đổi trong sinh hoạt của gia đình. Hai con của chị là Subin và Suti mới 27 tháng tuổi vẫn đến trường đều đặn như thời gian trong năm học.

Ngôi trường tư thục cách nhà chị Huyền khoảng 400 m vẫn duy trì hoạt động xuyên hè, chỉ nghỉ đúng hai ngày để giáo viên đi du lịch trước khi trở lại lịch học bình thường. Vì vậy, sau khi kết thúc năm học 2025-2026, hai bé tiếp tục đến lớp mỗi ngày, tham gia các hoạt động vui chơi, học tập và làm quen với tiếng Anh như trước.

Tại Hà Nội, học phí tại các trường mầm non tư thục khá cao. Đến dịp hè, các gia đình gửi con sẽ đóng thêm phụ phí hè khoảng 200.000 đồng/tháng. Gửi một cặp sinh đôi đi học đồng nghĩa học phí phải chi gấp đôi, gia đình chị Huyền vẫn quyết định gửi con vì đây là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Vợ chồng chị Huyền đều là dân văn phòng, ông bà nội ngoại lại ở xa, không thể hỗ trợ con chăm cháu. Vì vậy, chị Huyền tin rằng việc để hai con tiếp tục đến trường sẽ giúp duy trì nếp sinh hoạt ổn định, đồng thời giảm áp lực cho phụ huynh trong suốt ba tháng hè.

Tại các thành phố lớn, nhiều trung tâm, đơn vị tổ chức chương trình STEM dành cho trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.

Không chỉ các gia đình có con nhỏ, phụ huynh có con ở độ tuổi tiểu học cũng bắt đầu lên kế hoạch từ sớm để tránh khoảng thời gian nghỉ hè bị bỏ trống.

Tại TP.HCM, chị Ngọc Anh, phụ huynh có con trai vừa hoàn thành lớp 1, cho biết chị đã dành nhiều tuần để tìm hiểu các chương trình STEM dành cho học sinh nhỏ tuổi. Dự kiến trong vài ngày tới, chị Ngọc Anh sẽ thử cho con đăng ký một khóa STEM tại TP.HCM để trải nghiệm.

Ban đầu, chị dự định để con nghỉ ngơi hoàn toàn sau một năm học đầu tiên khá áp lực. Tuy nhiên, sau vài ngày ở nhà, thấy con dành phần lớn thời gian cho điện thoại và tivi, ông bà lại không quản được, người mẹ đành thay đổi kế hoạch.

Người mẹ nói rằng mục tiêu của việc đăng ký khóa STEM không phải để học trước chương trình hay tạo áp lực thành tích mà giúp con có môi trường trải nghiệm khoa học, thực hành lắp ráp mô hình và giao lưu với bạn bè cùng lứa tuổi.

Các khóa STEM hè tại TP.HCM hiện có mức học phí dao động từ vài triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng tùy thời lượng. Dù đây là khoản chi không nhỏ, người mẹ vẫn xem đó là giải pháp cân bằng giữa nhu cầu học tập, vui chơi của con và bài toán quản lý thời gian của gia đình.

Cân bằng giữa nghỉ ngơi và học tập

Nếu nhiều gia đình lựa chọn gửi con đi học xuyên hè, tại TP Vinh (Nghệ An), hai con của chị Phan Ngọc là Cherry (Anh Thư) và Henry (Duy Phong) lại đang tạm nghỉ. Làm công việc kinh doanh tại nhà, chị có điều kiện để các con ở cạnh mình thay vì gửi về quê cho ông bà chăm sóc. Tuy nhiên, việc vừa bán hàng vừa trông con khiến chị không thể dành toàn bộ thời gian cho các bé.

Bé Cherry (Anh Thư) và Henry (Duy Phong), con của chị Phan Ngọc. Ảnh: NVCC.

Khác với nhiều phụ huynh vội vàng đăng ký các lớp học hè ngay khi năm học kết thúc, chị Ngọc quyết định cho các con nghỉ ngơi trọn vẹn trong tháng 6. Người mẹ nói rằng sau một năm học tập liên tục, trẻ cần có khoảng thời gian vui chơi và thư giãn đúng nghĩa.

Dự kiến đến tháng 7, con trai út Henry sẽ quay lại trường tham gia chương trình học hè. Chương trình học hè tại trường của Henry dự kiến cao hơn khoảng 200.000 đồng mỗi tháng so với mức học phí thông thường (khoảng 3,5 triệu đồng). Nếu đăng ký thêm các hoạt động như STEM hoặc GymKid, phụ huynh sẽ phải chi thêm khoảng 540.000 đồng mỗi trẻ mỗi tháng.

Trong khi đó, Cherry có kế hoạch riêng. Hai năm trước, chị Phan Ngọc từng đầu tư cho con theo học các lớp múa và người mẫu với chi phí lên tới hàng triệu đồng mỗi khóa. Năm nay, gia đình quyết định chuyển hướng sang các kỹ năng mềm, đặc biệt là giao tiếp và thuyết trình.

Sau khi tìm hiểu nhiều chương trình tại địa phương, người mẹ đang cân nhắc đăng ký cho Cherry một khóa MC nhí. Theo khảo sát của chị, các lớp học này hiện khá phổ biến tại TP Vinh, học phí dao động từ 1,2-1,5 triệu đồng mỗi khóa và thường có phần thực hành dẫn chương trình sau khi hoàn thành.

Quyết định này xuất phát từ đánh giá của gia đình về năng lực học tập hiện tại của con gái. Sau khi vào lớp 1, Cherry nhanh chóng bắt nhịp môi trường mới và đạt thành tích học tập tốt. Vì vậy, thay vì tập trung vào các hoạt động biểu diễn, gia đình muốn đầu tư nhiều hơn vào khả năng giao tiếp và xây dựng nền tảng kiến thức.

Bên cạnh khóa học MC, chị Ngọc dự định duy trì việc học với gia sư cho Cherry khoảng hai buổi mỗi tuần trong tháng 7 nhằm giúp con ôn tập và tránh quên kiến thức. Hiện, gia đình thuê một sinh viên làm gia sư tại nhà với chi phí khoảng 120.000 đồng cho mỗi buổi học kéo dài hai giờ.

Dù sẵn sàng đầu tư cho việc học của con, chị Ngọc cho biết gia đình không theo đuổi quan điểm cho trẻ học càng nhiều càng tốt. Đối với người mẹ, việc học chỉ thực sự hiệu quả khi trẻ hứng thú và tự nguyện tham gia. Vì vậy, mọi kế hoạch hè đều được xây dựng theo hướng vừa phải, cân bằng giữa học tập, vui chơi và nghỉ ngơi để các con có một mùa hè đúng nghĩa.

"Tôi nghĩ trẻ con cần được nghỉ ngơi và phải thích việc học thì mới hiệu quả. Gia đình có đầu tư nhưng chọn lọc, tùy từng thời điểm chứ không muốn nhồi nhét con quá nhiều", chị Ngọc nói với Tri Thức - Znews.