Bi kịch của người may mắn

12 năm sau thảm họa chìm phà Sewol, một học sinh may mắn thoát nạn phải chịu đựng những mặc cảm và sang chấn đeo bám.

Và sau thời gian vật lộn với những tổn thương tâm lý, A - một trong những học sinh sống sót trong vụ chìm phà Sewol năm 2014 - đã chọn cách tự chấm dứt. Hàn Quốc một lần nữa chấn động khi ông Yoo Kyung-geun, cựu Giám đốc điều hành Hội Gia đình nạn nhân thảm họa Sewol - chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội hôm 21/6.

“A từng nhiều lần có ý định rời bỏ cuộc sống với nỗi đau đớn tột cùng sau thảm họa Sewol. Cuối cùng cũng đã đến bên các bạn tại Công viên Haneul ở Ansan", ông viết.

Công viên Haneul ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, là nơi an nghỉ của nhiều học sinh trường Trung học Danwon thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.

Nỗi đau của thảm kịch Sewol vẫn kéo dài hơn 14 năm qua. Ảnh: Reuters.

Nỗi đau âm ỉ hơn một thập kỷ

Là một trong 172 người được cứu sống trong thảm kịch hồi tháng 4/2014, trong nhiều năm sau đó, A luôn phải đối mặt với cảm giác tội lỗi của người sống sót, gặp phải các vấn đề sang chấn tâm lý kéo dài.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cha của A cho biết con trai ông sống không dễ dàng. Mỗi dịp tưởng niệm vụ chìm phà, tình trạng tâm lý của A cũng như những học sinh sống sót thường trở nên tồi tệ hơn.

Ông cũng cho biết các em thường xuyên đọc được những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội và bị tổn thương sâu sắc bởi những lời công kích đó.

Người thân của nạn nhân đã mất trong vụ chìm phà Sewol năm 2014 trong buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trên tàu ở vùng biển ngoài khơi huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla. Ảnh: Yonhap

Ông Yoo Kyung-geun cũng chia sẻ những học sinh sống sót vẫn luôn mang theo cảm giác tội lỗi nặng nề suốt nhiều năm. Theo ông, việc yêu cầu các em "phải sống thay phần bạn bè đã mất" không phải sự động viên mà có thể trở thành một dạng tổn thương tinh thần khác đối với những người đã chịu quá nhiều đau đớn.

Bên cạnh những nạn nhân đã thiệt mạng và gia đình họ, các học sinh sống sót cùng những thợ lặn dân sự tham gia cứu hộ cũng là nạn nhân của thảm họa. Họ vẫn đang từng ngày phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần nghiêm trọng.

Người dân đến Phòng học Tưởng niệm nạn nhân vụ chìm phà Sewol. Ảnh: Kyunghyang Shinmun.

Đồng hành dài hạn cùng nạn nhân

Ông Jung Chan-seung, lãnh đạo Hiệp hội Tâm thần học Hàn Quốc, cho biết không tồn tại một mốc thời gian cố định cho quá trình hồi phục sau sang chấn.

Theo ông, có người có thể hồi phục tương đối nhanh, nhưng cũng có những trường hợp phải sống cùng tổn thương tâm lý suốt đời hoặc tái phát sau nhiều năm.

Vì vậy, các chương trình điều trị và hỗ trợ không nên bị giới hạn bởi thời gian. Thay vào đó, xã hội cần duy trì sự quan tâm lâu dài, đồng thời bảo đảm rằng các nạn nhân luôn biết họ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ bất cứ khi nào cần.

Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ ai cũng có thể trải qua những biến cố tương tự và bất kỳ cộng đồng nào cũng có thể đối mặt với thảm họa. "Giúp đỡ họ cũng chính là giúp đỡ chính chúng ta và xây dựng một xã hội an toàn hơn", ông nói.

Sự ra đi của A một lần nữa nhắc nhở, với nhiều người sống sót sau thảm họa Sewol, cuộc chiến không kết thúc khi họ được cứu khỏi mặt nước. Những tổn thương vẫn tiếp tục tồn tại nhiều năm sau đó và đòi hỏi sự quan tâm, hỗ trợ bền bỉ từ cộng đồng.