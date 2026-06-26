Thiếu 0,25 điểm vào lớp 10 Hà Nội, sĩ tử bật khóc

Chỉ thiếu 0,25 điểm để đỗ nguyện vọng 1, nhiều học sinh Hà Nội đang hồi hộp chờ kết quả phúc khảo với mong muốn có cơ hội bước vào ngôi trường mơ ước.

Nhiều thí sinh tiếc nuối khi trượt nguyện vọng 1 chỉ vì thiếu 0,25 điểm. Ảnh minh hoạ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội khép lại, nhưng với nhiều phụ huynh và học sinh, hành trình chờ đợi vẫn chưa kết thúc. Khi khoảng cách giữa đỗ và trượt ở nhiều trường chỉ tính bằng 0,25 điểm, không ít gia đình lựa chọn nộp đơn phúc khảo với hy vọng có thêm cơ hội bước vào ngôi trường mơ ước.

Chị Ngọc Lan (SN 1985, trú tại Hà Nội) vừa hoàn tất thủ tục phúc khảo bài thi của con sau khi nhận kết quả tuyển sinh vào lớp 10. Điều khiến chị băn khoăn không phải là tổng điểm quá thấp mà là điểm môn Toán thấp hơn nhiều so với năng lực thực tế cũng như dự đoán của gia đình và giáo viên.

Ngay cả các thầy cô trực tiếp giảng dạy cũng bất ngờ trước kết quả này. Trong suốt quá trình học tập, môn Toán luôn là thế mạnh của con chị và các giáo viên đều đánh giá em có khả năng đạt từ 8 đến 8,5 điểm. Ngay tối công bố điểm thi, cô giáo dạy Toán chủ động liên lạc để hỏi thăm vì không tin vào số điểm mà học trò nhận được.

“Cô giáo rất tin tưởng vào năng lực của con. Bản thân con cũng từng nói rằng nếu điểm Ngữ văn thấp hơn kỳ vọng thì không quá bất ngờ hay buồn, nhưng môn Toán mới là điều khiến con sốc nhất. Khi biết điểm, con đã khóc vì kết quả thấp hơn rất nhiều so với những gì mình tính toán sau khi làm bài”, chị Lan kể.

Kết quả của em lần lượt là tiếng Anh 9,5 điểm, Ngữ văn 8,5 điểm và Toán 7,25 điểm, đạt tổng 25,25 điểm. Đây là mức điểm không thấp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhưng em lại thiếu đúng 0,25 điểm để trúng tuyển vào nguyện vọng 1. Khoảng cách mong manh ấy khiến gia đình quyết định nộp đơn phúc khảo với hy vọng bài thi được xem xét lại một cách kỹ lưỡng hơn.

“Chỉ thiếu một phần tư điểm nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Những ngày này gia đình rất hồi hộp vì vẫn còn hy vọng. Chờ đợi kết quả phúc khảo thực sự là khoảng thời gian nhiều lo lắng”, chị Lan chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng với chị Lan, chị Dương Trang (SN 1987, trú tại Hà Nội) cũng vừa gửi đơn phúc khảo cho con sau khi em thiếu đúng 0,25 điểm để đỗ nguyện vọng 1 vào ngôi trường yêu thích.

Theo chị Trang, cuộc đua vào lớp 10 công lập năm nay rất căng thẳng. Chỉ một sai số nhỏ cũng có thể làm thay đổi kết quả xét tuyển. Con chị hiện không trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng vừa đủ điểm vào nguyện vọng 2.

“Con đã đối chiếu với đáp án công bố của sở và nghĩ rằng bài thi Toán phải đạt trên 8 điểm, trong khi thực tế chỉ được 7,25 điểm. Khi biết kết quả, con khóc rất nhiều vì không đỗ vào ngôi trường mình mong muốn nhất. Nhìn con như vậy, tôi thực sự rất xót xa”, chị tâm sự.

Dù vậy, chị Trang cho biết việc nộp đơn phúc khảo không hoàn toàn xuất phát từ kỳ vọng điểm số sẽ tăng mà còn để con cảm thấy bài thi của mình được đánh giá lại cẩn trọng, tránh tâm lý ấm ức hoặc tiếc nuối kéo dài.

"Nhiều học sinh năm nay còn không đỗ bất kỳ nguyện vọng nào do tỷ lệ cạnh tranh quá cao. Vì thế, với kết quả hiện tại, gia đình vẫn động viên con nhìn nhận tích cực và chuẩn bị cho chặng đường phía trước”, chị nói.

Theo quy định, sau khi tiếp nhận đơn, các nhà trường có trách nhiệm tổng hợp danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo. Chậm nhất 17h30 ngày 25/6, các đơn vị phải nhập dữ liệu lên hệ thống quản lý thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, đồng thời báo cáo UBND cấp xã theo quy định.

Kết quả phúc khảo sẽ được chuyển về các địa phương vào ngày 9/7. Sau khi tiếp nhận từ Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND cấp xã bàn giao cho các cơ sở giáo dục để thông báo tới thí sinh.

Đối với những trường hợp thay đổi kết quả sau phúc khảo và đủ điều kiện trúng tuyển, từ ngày 10 đến 12/7, các trường THPT sẽ hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo quy định.

Các thí sinh đã trúng tuyển lớp 10 phải thực hiện xác nhận nhập học từ ngày 25 đến 27/6 bằng hình thức trực tuyến trên cổng tuyển sinh đầu cấp hoặc trực tiếp tại trường.

Sau khi đã xác nhận nhập học, nếu trường tuyển bổ sung do hạ điểm chuẩn hoặc học sinh trúng tuyển sau phúc khảo, học sinh có thể làm thủ tục hủy xác nhận nhập học tại trường đã xác nhận trước đó để chuyển sang trường mới trúng tuyển. Học sinh không bắt buộc phải xác nhận nhập học ở nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 mới được chuyển sang nguyện vọng 1 khi trường hạ điểm chuẩn hoặc sau phúc khảo.