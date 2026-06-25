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Giáo dục

Chuyên Ngoại ngữ hạ điểm chuẩn lớp 10

  • Thứ năm, 25/6/2026 17:41 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố hạ điểm chuẩn lớp 10 ở nhiều khối chuyên.

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Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Theo đó, trong đợt tuyển bổ sung vào 6 khối chuyên của trường THPT chuyên Ngoại ngữ, điểm chuẩn của trường dao động 32-35,01 điểm, áp dụng với thí sinh thi đầu vào môn chuyên bằng môn Tiếng Anh.

Trong đó, khối chuyên Tiếng Trung có điểm chuẩn bổ sung cao nhất, song giảm so với mức điểm chuẩn 36,04 (khối D1 - ngoại ngữ chuyên là Tiếng Anh) trước đó.

Điểm chuẩn là tổng điểm của 4 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ chuyên (môn Ngoại ngữ chuyên tính hệ số 2).

Riêng khối chuyên Tiếng Nhật không tuyển bổ sung. Điểm chuẩn đợt bổ sung của trường chuyên Ngoại ngữ cụ thể như sau:

STTNgành họcMôn thi Ngoại ngữ chuyên Điểm trúng tuyển bổ sungĐiểm trúng tuyển đợt 1 (khối D1)
1Tiếng AnhTiếng Anh33,9134,34
2Tiếng NgaTiếng Anh3232,72
3Tiếng PhápTiếng Anh34,0834,51
4Tiếng TrungTiếng Anh35,0136,04
5Tiếng ĐứcTiếng Anh34,3434,91
6Tiếng HànTiếng Anh34,3434,92

Trường chuyên Ngoại ngữ chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Nhà trường tổ chức nhập học đợt bổ sung vào sáng 26/6, từ 8h đến 12h tại trường.

Cùng với điểm chuẩn đợt bổ sung, trường THPT chuyên Ngoại ngữ cũng công bố kết quả phúc khảo, thí sinh tra cứu tại đây.

Kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên Ngoại ngữ được tổ chức vào ngày 7/6, với hơn 5.100 thí sinh tham dự, tăng gần 1.500 hồ sơ so với năm ngoái, trong khi chỉ tiêu chỉ 630 học sinh.

Học phí dự kiến 3,2 triệu đồng/tháng. Trường trao 70 suất học bổng, trong đó 20 suất toàn phần (tương đương 100% học phí một năm học) và 50 suất bán phần (50% học phí).

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Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Ngoại ngữ tăng

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố kết quả thi, điểm chuẩn vào lớp 10 của 7 khối chuyên.

18:44 19/6/2026

Ngọc Bích

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