Chuyên Ngoại ngữ hạ điểm chuẩn lớp 10

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố hạ điểm chuẩn lớp 10 ở nhiều khối chuyên.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Theo đó, trong đợt tuyển bổ sung vào 6 khối chuyên của trường THPT chuyên Ngoại ngữ, điểm chuẩn của trường dao động 32-35,01 điểm, áp dụng với thí sinh thi đầu vào môn chuyên bằng môn Tiếng Anh.

Trong đó, khối chuyên Tiếng Trung có điểm chuẩn bổ sung cao nhất, song giảm so với mức điểm chuẩn 36,04 (khối D1 - ngoại ngữ chuyên là Tiếng Anh) trước đó.

Điểm chuẩn là tổng điểm của 4 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ chuyên (môn Ngoại ngữ chuyên tính hệ số 2).

Riêng khối chuyên Tiếng Nhật không tuyển bổ sung. Điểm chuẩn đợt bổ sung của trường chuyên Ngoại ngữ cụ thể như sau:

STT Ngành học Môn thi Ngoại ngữ chuyên Điểm trúng tuyển bổ sung Điểm trúng tuyển đợt 1 (khối D1) 1 Tiếng Anh Tiếng Anh 33,91 34,34 2 Tiếng Nga Tiếng Anh 32 32,72 3 Tiếng Pháp Tiếng Anh 34,08 34,51 4 Tiếng Trung Tiếng Anh 35,01 36,04 5 Tiếng Đức Tiếng Anh 34,34 34,91 6 Tiếng Hàn Tiếng Anh 34,34 34,92

Trường chuyên Ngoại ngữ chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Nhà trường tổ chức nhập học đợt bổ sung vào sáng 26/6, từ 8h đến 12h tại trường.

Cùng với điểm chuẩn đợt bổ sung, trường THPT chuyên Ngoại ngữ cũng công bố kết quả phúc khảo, thí sinh tra cứu tại đây.

Kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên Ngoại ngữ được tổ chức vào ngày 7/6, với hơn 5.100 thí sinh tham dự, tăng gần 1.500 hồ sơ so với năm ngoái, trong khi chỉ tiêu chỉ 630 học sinh.

Học phí dự kiến 3,2 triệu đồng/tháng. Trường trao 70 suất học bổng, trong đó 20 suất toàn phần (tương đương 100% học phí một năm học) và 50 suất bán phần (50% học phí).