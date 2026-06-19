Top trường có điểm chuẩn lớp 10 cao và thấp nhất Hà Nội

Để trúng tuyển vào ba trường Kim Liên, Yên Hòa và Lê Quý Đôn - Hà Đông, học sinh Hà Nội phải đạt trung bình hơn 8,6 điểm mỗi môn, nếu không có điểm ưu tiên.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Nhìn chung, năm 2025, tốp các trường THPT lấy điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất ở Hà Nội hầu hết là những cái tên quen thuộc, nằm ở nội thành. Trường THPT Kim Liên, THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) cùng dẫn đầu với số với điểm 26.

Với cách tính điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi, nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh cần đạt trung bình hơn 8,6 điểm mỗi môn mới đỗ vào ba trường này.

Các trường lấy điểm chuẩn cao nhất đều có tỷ lệ chọi vào lớp 10 thuộc nhóm cao nhất Hà Nội. Theo đó, trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ chọi 1/3,35. Đứng thứ hai về tỷ lệ chọi là trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3, còn Kim Liên là 1/2,6.

11 trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2026 như sau:

STT Trường Điểm chuẩn 1 THPT Yên Hòa 26 2 THPT Kim Liên 26 3 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 26 4 THPT Phan Đình Phùng 25,75 5 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 25,75 6 THPT Việt Đức 25,75 7 THPT Thăng Long 25,5 8 THPT Nguyễn Gia Thiều 25,25 9 THPT Nhân Chính 25 10 THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 24,75 11 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 24,75

Ngoài ra, các trường có điểm chuẩn cao, từ 8 điểm/môn mới đỗ gồm trường trường THPT Cầu Giấy, Xuân Đỉnh cùng lấy 24,5 điểm; THPT Mỹ Đình lấy 24,25 điểm, ba trường THPT Phạm Hồng Thái, Quang Trung - Hà Đông, Trần Nhân Tông cùng lấy 24 điểm.

Ngược lại, không ít trường THPT tại Hà Nội lấy điểm chuẩn vào lớp 10 rất thấp. Ví dụ, trong năm đầu tuyển sinh, trường TH, THCS và THPT Minh Châu chỉ lấy điểm chuẩn 8,5, học sinh chỉ cần đạt trung bình hơn 2,8 điểm/môn đã trúng tuyển.

Tại trường THPT Mỹ Đức C, với điểm chuẩn là 9, thí sinh cũng chỉ cần đạt trung bình 3 điểm/môn.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, những trường lấy điểm chuẩn thấp nhất thành phố đều ở các xã ngoại thành, thường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường thấp.

Chín trường có điểm chuẩn vào lớp 10 thấp nhất Hà Nội năm 2026 như sau:

STT Trường Điểm chuẩn 1 THPT Bất Bạt 13,5 2 THPT Bắc Lương Sơn 13 3 THPT Ứng Hòa B 13 4 THPT Hợp Thanh 12,5 5 THPT Đại Cường 12 6 THPT Lưu Hoàng 11 7 THPT Minh Quang 10 8 THPT Mỹ Đức C 9 9 TH, THCS và THPT Minh Châu 8,5

Ngoài các trường trên, nhiều trường có điểm chuẩn dưới 15 gồm THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất, THPT Phú Xuyên B, THPT Tự Lập, THPT Tiến Thịnh, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Ba Vì cùng lấy 14 điểm.

THPT Vân Cốc, THPT Tân Dân cùng lấy 14,25 điểm, Xuân Khanh lấy 14,5 điểm...

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30-31/5, với 124.000 thí sinh, đông kỷ lục trong khoảng 10 năm trở lại đây. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ là 66%. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Thí sinh làm ba bài thi gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn). Theo quy chế, điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên sẽ là tổng điểm 3 môn, không môn nào nhân hệ số.

Nguyên tắc xét nguyện vọng thi lớp 10 của Hà Nội như sau:

Học sinh đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3.

Nếu trượt nguyện vọng 1, các em sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 2.

Khi không trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 3.

Điểm mới năm nay là điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 cao hơn nguyện vọng 1 lần lượt là 0,5 và 1 điểm, giảm một nửa so với trước. Các nguyện vọng được xét song song cho đến hết thí sinh đủ điều kiện.

Từ ngày 19-25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp). Ngày 3/7, Sở GD&ĐT và các trường họp xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10.

Ngày 4-6/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp, nhà trường tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo đúng quy định. Chậm nhất 9/7, thí sinh nhận kết quả phúc khảo.