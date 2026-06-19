Học sinh TP.HCM cần làm điều này sau khi biết điểm chuẩn lớp 10 chuyên

Sau khi biết điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp, học sinh TP.HCM cần xác nhận nhập học đúng hạn hoặc nộp đơn phúc khảo (nếu có nhu cầu) từ ngày 19 đến 23/6.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Sau khi công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý thí sinh trúng tuyển phải hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học đúng thời hạn, đồng thời mở đợt tiếp nhận đơn phúc khảo từ ngày 19 đến 23/6.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT, từ 8h ngày 19/6 đến 16h ngày 23/6, thí sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của thành phố. Đối với diện tuyển thẳng, học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển trong cùng khoảng thời gian.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh nếu phụ huynh và học sinh không hoàn tất thủ tục xác nhận trúng tuyển trong thời hạn quy định, thí sinh sẽ được xem là từ chối nhập học và chuyển sang chờ xét tuyển ở loại hình còn lại.

Cũng trong thời gian từ ngày 19 đến 23/6, học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi lớp 10 cần nộp đơn tại trường THCS nơi theo học. Các trường THCS có trách nhiệm hướng dẫn quy trình đăng ký, tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ thí sinh thực hiện thủ tục phúc khảo.

Theo kế hoạch, các trường THCS sẽ tập trung hồ sơ phúc khảo và nộp về trường THPT Marie Curie vào sáng 24/6, từ 7h30 đến 11h30. Kết quả phúc khảo dự kiến được công bố ngày 30/6. Sau đó, Sở GD&ĐT sẽ xét tuyển bổ sung vào các lớp chuyên và tiếng Anh tích hợp trong hai ngày 1-2/7; thí sinh trúng tuyển bổ sung nộp hồ sơ nhập học chậm nhất đến 17h ngày 3/7.

Sở GD&ĐT cho biết căn cứ kết quả phúc khảo, tình hình nhập học và số lượng thí sinh trúng tuyển bổ sung ở các loại hình chuyên, tiếng Anh tích hợp và tuyển thẳng, sở sẽ tính toán lại chỉ tiêu tuyển sinh đại trà của từng trường THPT công lập và công bố điểm chuẩn lớp 10 thường trong thời gian sớm nhất.

Sáng 19/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập và điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trên hệ thống tuyển sinh tại ts10.hcm.edu.vn hoặc cổng thông tin diemthi.hcm.edu.vn.

Năm nay, lớp chuyên Sinh của THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu các khối chuyên ở 4 trường trên địa bàn với điểm chuẩn 39,25. Trong khi đó, lớp chuyên Hóa của THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tăng mạnh 6,25 điểm so với năm trước. Với chương trình tiếng Anh tích hợp, trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa có mức điểm chuẩn cao nhất, từ 34 đến 36 điểm, tùy nguyện vọng.