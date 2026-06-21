25 điểm thi mới vào đỗ lớp 10 trường tư ở Hà Nội

Trường Lương Thế Vinh, Marie Curie (Mỹ Đình) lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từ 24-25 điểm, xét theo kết quả kỳ thi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, cao hơn điểm chuẩn nhiều trường công lập.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027, loạt trường tư cũng công bố điểm chuẩn xét theo điểm thi vào lớp 10 công lập.

Tính đến thời điểm hiện tại, trường THCS & THPT Lương Thế Vinh đang có mức điểm chuẩn cao nhất, lên đến 25 điểm ở cơ sở Cầu Giấy; 24,5 điểm ở cơ sở Tân Triều. Với cách tính điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn, không môn nào nhân hệ số, nếu không có điểm cộng ưu tiên, học sinh phải cần 8,2-8,3 điểm/môn mới đỗ.

So với điểm chuẩn vào 122 trường THPT công lập ở Hà Nội, đây là mức điểm chuẩn cao, thuộc tốp 10 trường dẫn đầu (điểm chuẩn trường THPT công lập cao nhất 26).

Học sinh cả hai cơ sở sẽ nhập học trực tuyến trước 17h ngày 22/6. Ngoài ra, ở cơ sở Cầu Giấy, trường Lương Thế Vinh cũng công bố mức điểm dự khuyết 24 điểm nếu còn chỉ tiêu, kết quả trúng tuyển công bố vào ngày 22/6.

Tại trường Marie Curie, mức điểm chuẩn đợt 1 cao nhất là ở cơ sở Mỹ Đình với 24 điểm, tăng 1 điểm so với năm ngoái. Cơ sở Văn Phú và cơ sở Việt Hưng lấy 22 điểm.

Nếu còn chỉ tiêu, mức điểm chuẩn tuyển bổ sung (đợt 2) vào các cơ sở lần lượt là 22 và 19 điểm.

Trường Ngôi Sao Hoàng Mai thông báo điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027 là 22 điểm/3 môn. Ngoài ra, thí sinh còn phải đáp ứng các điều kiện tốt nghiệp THCS, có kết quả rèn luyện và học tập tốt trong năm học 2025-2026. Các em phải đạt từ 7 điểm Toán. Đối với học sinh đăng ký vào hệ năng khiếu, điểm tiếng Anh cần đạt từ 8 điểm trở lên.

Trường công lập chất lượng cao, tự chủ tài chính THPT Phan Huy Chú - Đống Đa cũng có mức điểm chuẩn rất cao, lên đến 24 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 (xét theo điểm thi vào 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội) của một số trường tư thục tại Hà Nội như sau:

STT Trường Điểm chuẩn 1 THCS & THPT Lương Thế Vinh Cơ sở Cầu Giấy: 25 Cơ sở Tân Triều: 24,5 2 THPT Phan Huy Chú (công lập tự chủ tài chính) 24 3 Marie Curie Cơ sở Mỹ Đình: 24 (đợt 1), 22 (đợt 2) Cơ sở Việt Hưng, Văn Phú: 22 (đợt 1), 19 (đợt 2) 4 Archimedes Hệ chất lượng cao: 22 Hệ chuẩn: 18 5 Ngôi sao Hoàng Mai 22 6 THPT FPT Tây Hà Nội 22 7 THCS & THPT Tạ Quang Bửu Lần 1: 25,5

Lần 2: 22

(Điểm Toán hoặc Văn nhân hệ số 2) 8 THPT Phan Bội Châu 18 9 THPT Phùng Khắc Khoan 16,5 10 THCS - THPT Ban Mai Hệ song ngữ nâng cao: 16 Hệ song ngữ tài năng: 21

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30-31/5, với 124.000 thí sinh, đông kỷ lục trong khoảng 10 năm trở lại đây. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ là 66%. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Năm nay, điểm chuẩn 122 trường THPT công lập dao động từ 8,5-26 điểm. Trường THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) và THPT Yên Hòa là trường có điểm chuẩn cao nhất. Theo thống kê, chỉ 17 trường công lấy điểm chuẩn lớp 10 từ 24, trung bình từ 8 điểm một môn mới trúng tuyển. Trong khi đó, 23 trường lấy điểm chuẩn từ 15 trở xuống, cá biệt có trường lấy 8,5 điểm/3 môn.