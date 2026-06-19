Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội cao nhất 43,75/50

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên năm học 2026-2027.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Theo đó, điểm trúng tuyển lớp 10 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dao động 36,65-43,75 điểm. Lớp chuyên Vật lý có điểm chuẩn cao nhất năm nay.

Mức điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ là 34,25-40,25 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất vào trường THPT chuyên Chu Văn An là 32,8 điểm (lớp chuyên Tiếng Pháp), của THPT chuyên Sơn Tây là 25 (lớp chuyên Lịch sử).

Đối với các trường THPT chuyên, công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn chung (hệ số 1) + điểm bài thi chuyên (hệ số 2) + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên của Hà Nội năm 2026 cụ thể như sau:

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội diễn ra trong ba ngày 30/5-1/6. Đối với những thí sinh dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên của Hà Nội, các em làm bốn bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Điểm xét tuyển là điểm 3 bài thi chung (tính hệ số 1) và điểm bài thi chuyên (tính hệ số 2).

Từ ngày 19-25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp). Ngày 3/7, Sở GD&ĐT và các trường họp xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10.

Ngày 4-6/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp, nhà trường tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo đúng quy định. Chậm nhất 9/7, thí sinh nhận kết quả phúc khảo.