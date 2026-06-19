Thủ khoa thi lớp 10 của Hà Nội đạt 29,75/30 điểm

Với điểm xét tuyển 29,75, em Trần Minh Hà, học sinh trường THCS - THPT Newton, trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 công lập năm 2026.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Theo công bố của Sở GD&ĐT, em Trần Minh Hà đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 9,5 điểm môn Toán và 10 điểm môn Tiếng Anh. Ngoài ra, nữ sinh được cộng 1 điểm ưu tiên. Tổng điểm xét tuyển của Hà là 29,75, trở thành thủ khoa năm nay.

Nữ sinh là học sinh lớp 9G0, trường THCS - THPT Newton. Với số điểm đạt được, Hà trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường THPT Phan Đình Phùng - trường có điểm chuẩn 25,75.

Theo quy chế, điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên năm nay sẽ là tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (không môn nào nhân hệ số) cùng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Năm ngoái, Hà Nội có 8 thủ khoa, cùng đạt 28,75/30 điểm.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30-31/5, với 124.000 thí sinh, đông kỷ lục trong khoảng 10 năm trở lại đây. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ là 66%. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Năm nay, điểm chuẩn 122 trường THPT công lập dao động từ 8,5-26 điểm. Trường THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) và THPT Yên Hòa là trường có điểm chuẩn cao nhất.

Từ ngày 19-25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp). Ngày 3/7, Sở GD&ĐT và các trường họp xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10.

Ngày 4-6/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp, nhà trường tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo đúng quy định. Chậm nhất 9/7, thí sinh nhận kết quả phúc khảo.