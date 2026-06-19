Đã có điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Tối 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 của hơn 124.000 thí sinh.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 một trường chuyên tại Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 tại đây. Các em dùng số báo danh để tra cứu điểm thi.

Bên cạnh đó, thí sinh có thể tra cứu tại tổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Hoặc, thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp trên ứng dụng iHanoi, chọn tiện ích "Tra cứu điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT", nhập số báo danh, nhấn "Tra cứu điểm".

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh chỉ tra cứu tại các kênh chính thức nói trên, không cung cấp số định danh cá nhân, mật khẩu/tài khoản và thông tin khác cho các website giả mạo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội diễn ra trong ba ngày 30/5-1/6, với 124.000 thí sinh, đông kỷ lục trong khoảng 10 năm trở lại đây. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ là 66%. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Thí sinh làm ba bài thi gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn). Theo quy chế, điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên sẽ là tổng điểm 3 môn, không môn nào nhân hệ số.

Nguyên tắc xét nguyện vọng thi lớp 10 của Hà Nội như sau:

Học sinh đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3.

Nếu trượt nguyện vọng 1, các em sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 2.

Khi không trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 3.

Điểm mới năm nay là điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 cao hơn nguyện vọng 1 lần lượt là 0,5 và 1 điểm, giảm một nửa so với trước. Các nguyện vọng được xét song song cho đến hết thí sinh đủ điều kiện.

Đối với những thí sinh dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên của Hà Nội, ngoài ba bài thi bắt buộc kể trên, các em đã làm thêm bài thi các môn chuyên. Điểm xét tuyển là điểm 3 bài thi chung (tính hệ số 1) và điểm bài thi chuyên (tính hệ số 2).

Từ ngày 19-25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp). Ngày 3/7, Sở GD&ĐT và các trường họp xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10.

Ngày 4-6/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp, nhà trường tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo đúng quy định. Chậm nhất 9/7, thí sinh nhận kết quả phúc khảo.