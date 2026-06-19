Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội cao nhất 26

Năm 2026, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội cao nhất là 26 điểm. Đây là mức điểm để đỗ trường Yên Hòa, Lê Quý Đôn - Hà Đông và Kim Liên.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Tối 19/6, cùng với điểm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của 122 trường THPT công lập không chuyên.

Năm nay, trường THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) và THPT Yên Hòa là trường có điểm chuẩn cao nhất với 26 điểm. Tiếp đến là các trường THPT Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Việt Đức cùng lấy 25,75 điểm.

Ở chiều ngược lại, hai trường chỉ lấy điểm chuẩn 10 điểm, như trường THPT Mỹ Đức C, Minh Châu.

Theo quy chế, điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên năm nay sẽ là tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, không môn nào nhân hệ số.

Điểm chuẩn các trường cụ thể như sau:

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30-31/5, với 124.000 thí sinh, đông kỷ lục trong khoảng 10 năm trở lại đây. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ là 66%. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Thí sinh làm ba bài thi gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn). Theo quy chế, điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên sẽ là tổng điểm 3 môn, không môn nào nhân hệ số.

Nguyên tắc xét nguyện vọng thi lớp 10 của Hà Nội như sau:

Học sinh đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3.

Nếu trượt nguyện vọng 1, các em sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 2.

Khi không trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 3.

Điểm mới năm nay là điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 cao hơn nguyện vọng 1 lần lượt là 0,5 và 1 điểm, giảm một nửa so với trước. Các nguyện vọng được xét song song cho đến hết thí sinh đủ điều kiện.