Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Ngoại ngữ tăng

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố kết quả thi, điểm chuẩn vào lớp 10 của 7 khối chuyên.

Thí sinh thi lớp 10 trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ngày 7/6. Ảnh: Ngọc Bích.

Năm nay, lớp chuyên Tiếng Trung lấy điểm chuẩn cao nhất với 36,04 điểm ở khối D1 (thi bằng tiếng Anh), tăng 2,5 điểm so với năm ngoái. Tiếp đến là lớp chuyên Tiếng Hàn và Tiếng Đức, lấy lần lượt 34,92 điểm và 34,91 điểm, cùng ở khối D1.

Lớp chuyên Tiếng Nhật thi đầu vào bằng Tiếng Nhật (khối D6) có điểm chuẩn thấp nhất, với 30,01 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn các khối chuyên năm 2026 đều tăng so với năm ngoái. Lớp chuyên Tiếng Nhật, khối D1, có mức tăng cao nhất - tăng 3,04 điểm.

Điểm chuẩn là tổng điểm của 4 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ chuyên (môn Ngoại ngữ chuyên tính hệ số 2).

Trường chuyên Ngoại ngữ chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Nhà trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, lần lượt từ hệ chuyên có học bổng, hệ chuyên.

Điểm chuẩn vào lớp 10 của trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2026 như sau:

STT Ngành học Khối thi Điểm chuẩn hệ chuyên 2026 Điểm chuẩn hệ chuyên 2025 1 Tiếng Anh D1 34,34 34,7 2 Tiếng Nga D1 32,72 31,6 3 Tiếng Pháp D1 34,51 32,1 D3 30,26 31,75 4 Tiếng Trung D1 36,04 33,5 D4 32,49 30,01 5 Tiếng Đức D1 34,91 33,75 D5 30,12 30,01 6 Tiếng Nhật D1 33,55 30,51 D6 30,01 30,5 7 Tiếng Hàn D1 34,92 32,6 D7 31,1 30,18

Ngoài ra, học sinh đạt từ 38,9-43,11 điểm (tùy khối chuyên) sẽ được nhận học bổng toàn phần; đạt từ 37,08-39,77 điểm sẽ được nhận học bổng bán phần. Mức điểm nhận học bổng như sau:

Học sinh có thể gửi đơn phúc khảo từ ngày 19/6 đến 17h ngày 22/6, lệ phí 100.000 đồng/môn. Kết quả phúc khảo được công bố trước ngày 30/6. Nhà trường tổ chức nhập học vào sáng 25/6.

Kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên Ngoại ngữ được tổ chức vào ngày 7/6, với hơn 5.100 thí sinh tham dự, tăng gần 1.500 hồ sơ so với năm ngoái, trong khi chỉ tiêu chỉ 630 học sinh.

Học phí dự kiến 3,2 triệu đồng/tháng. Trường trao 70 suất học bổng, trong đó 20 suất toàn phần (tương đương 100% học phí một năm học) và 50 suất bán phần (50% học phí).