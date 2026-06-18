TP.HCM dự kiến công bố điểm thi lớp 10 vào sáng 19/6

Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn chuyên vào 9h ngày 19/6. Hơn 151.000 thí sinh có thể tra cứu kết quả trực tuyến.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Thái An.

Sáng 18/6, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 và điểm chuẩn trường chuyên vào lúc 9h ngày 19/6.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả bằng cách đăng nhập hệ thống tuyển sinh tại ts10.hcm.edu.vn hoặc tra cứu theo số báo danh trên cổng diemthi.hcm.edu.vn.

So với kế hoạch ban đầu, thời điểm công bố điểm thi năm nay chậm hơn khoảng 4-5 ngày. Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, nguyên nhân chủ yếu là số lượng thí sinh dự thi tăng mạnh, khiến khối lượng bài thi cần xử lý lớn hơn. Hội đồng chấm thi cần thêm thời gian thực hiện các khâu kỹ thuật như rọc phách, đối sánh dữ liệu, nhập điểm và rà soát kết quả nhằm đảm bảo độ chính xác trước khi công bố.

Điểm các bài thi được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 và tính hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Thí sinh muốn trúng tuyển phải dự thi đủ ba môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng lưu ý thí sinh khi đã trúng tuyển ở một nguyện vọng sẽ phải nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 1-2/6 vừa qua. Đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi sau khi sáp nhập địa giới hành chính, ghi nhận hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Trong số này, hơn 11.110 học sinh đăng ký vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp. Trong khi đó, toàn thành phố có 169.079 học sinh tốt nghiệp lớp 9, đồng nghĩa hơn 17.000 em không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay.

Về mức độ cạnh tranh vào lớp 10, trong năm 2026, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục dẫn đầu khối trường chuyên với 5.738 lượt đăng ký nguyện vọng, tăng 1.812 em so với năm trước. Trong khi chỉ tiêu giữ nguyên ở mức 805 học sinh, tỷ lệ chọi của trường lên tới 1/7,13.

Ở nhóm trường THPT công lập không chuyên, THPT Bùi Thị Xuân có tỷ lệ chọi cao nhất với khoảng 1/2,84. Tiếp theo là THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (1/2,79), THPT Thủ Đức (1/2,57), THPT Nguyễn Thượng Hiền (1/2,51) và THPT Lê Trọng Tấn (1/2,45).

Ngoài ra, các trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi, Phú Nhuận, Gia Định và Tây Thạnh cũng ghi nhận tỷ lệ chọi từ 1/2 đến 1/2,3.

Tuy nhiên, mặt bằng cạnh tranh năm nay nhìn chung đã giảm so với năm 2025. Năm ngoái, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa dẫn đầu toàn thành phố với tỷ lệ chọi lên tới 1/4,61.

Ở chiều ngược lại, nhiều trường có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh. THPT Nguyễn Văn Linh có tỷ lệ chọi thấp nhất, khoảng 1/0,18. Tiếp đến là THPT Nguyễn Văn Tăng (1/0,25), THPT Ngô Gia Tự (1/0,26), THPT Trần Hữu Trang (1/0,29), THCS - THPT Sương Nguyệt Anh (1/0,33). Một số trường khác như THPT Bình Khánh, THPT An Nghĩa và THPT Thủ Thiêm cũng ghi nhận tỷ lệ chọi dưới mức trung bình.