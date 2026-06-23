Lưu ý dành cho học sinh được tuyển thẳng lớp 10 tại TP.HCM

Học sinh trúng tuyển thẳng lớp 10 tại TP.HCM phải nộp hồ sơ nhập học trước 17h ngày 23/6. Quá thời hạn này, các em sẽ bị xem là từ chối quyền trúng tuyển.

Học sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ đối với học sinh trúng tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, phụ huynh và học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển thẳng phải hoàn tất việc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển trước 17h ngày 23/6. Thành phần hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn của từng trường THPT.

Sở GD&ĐT lưu ý trường hợp không nộp hồ sơ trong thời gian quy định sẽ được xem là từ chối quyền trúng tuyển. Hội đồng tuyển thẳng sẽ xóa tên học sinh khỏi danh sách trúng tuyển nguyện vọng.

Trong thời gian này Phòng Văn hóa - Xã hội các địa phương được sở giao chỉ đạo các trường THCS khẩn trương thông tin đến phụ huynh, học sinh thuộc diện tuyển thẳng; đồng thời tư vấn, giải thích đầy đủ về trường được tuyển. Các đơn vị không được hướng dẫn phụ huynh đến Sở GD&ĐT để đề nghị thay đổi hoặc bổ sung nguyện vọng tuyển thẳng.

Đối với các trường THPT có học sinh trúng tuyển thẳng, sở yêu cầu bố trí đầy đủ nhân sự và cơ sở vật chất để tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ phụ huynh, học sinh, tránh gây phiền hà trong quá trình làm thủ tục.

Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận, các trường phải rà soát, xác nhận danh sách học sinh đã nộp hồ sơ trên hệ thống quản lý tuyển sinh và gửi về Phòng Quản lý Chất lượng trước 17h ngày 26/6.

Riêng các trường THPT mới thành lập phải bố trí cán bộ thường trực hoặc niêm yết đầy đủ thông tin để phụ huynh, học sinh thuận tiện theo dõi.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý các trường THCS tư vấn rõ cho học sinh vừa đăng ký tuyển thẳng vừa đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10. Cụ thể, nếu học sinh nộp hồ sơ vào trường THPT theo diện tuyển thẳng, toàn bộ nguyện vọng thi tuyển sẽ không được xét. Ngược lại, nếu không nộp hồ sơ tuyển thẳng, học sinh được xem là từ chối quyền trúng tuyển thẳng và chờ kết quả thi tuyển.

Trong trường hợp không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng thi tuyển nào, học sinh cũng không được xét lại các nguyện vọng tuyển thẳng đã đăng ký trước đó.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT nhấn mạnh các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phổ biến đầy đủ quy định đến phụ huynh, học sinh và tuyệt đối không đề nghị thay đổi hoặc bổ sung nguyện vọng tuyển thẳng sau khi đã công bố kết quả.