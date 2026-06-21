Thủ khoa lớp 10 của TP.HCM không học thêm, không chơi game

Trúng tuyển 2 trường chuyên, đồng thời giành danh hiệu thủ khoa lớp 10, song việc học và ôn tập của Nguyễn Đăng Phúc lại khá nhẹ nhàng, không gặp nhiều áp lực.

Nguyễn Đăng Phúc là thủ khoa kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Sáng 19/6, khi tra cứu kết quả tuyển sinh lớp 10, Nguyễn Đăng Phúc, học sinh lớp 9/1, trường Tiểu học và THCS Hồng Ngọc, biết mình đạt 28,75 điểm với điểm tuyệt đối ở môn Toán và Tiếng Anh. Dù rất vui vì kết quả cao, nam sinh chỉ nghĩ bản thân đã hoàn thành tốt kỳ thi, không hình dung mình sẽ đứng đầu thành phố.

Phải đến trưa 20/6, khi liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng từ thầy cô và bạn bè, Phúc mới biết mình là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm 2026.

Không chỉ dẫn đầu kỳ thi, nam sinh còn trúng tuyển lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Không cày ngày cày đêm

Khác với hình dung của nhiều người về một thủ khoa lịch học dày đặc, cày ngày cày đêm, Đăng Phúc lại trải qua quãng thời gian ôn thi lớp 10 khá nhẹ nhàng và dễ chịu.

Nếu không phải giai đoạn cận kề kỳ thi lớp 10, lịch sinh hoạt của Nguyễn Đăng Phúc gần như không khác nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Sau một ngày học ở trường, nam sinh dành khoảng 1-2 giờ vào buổi tối để ôn lại kiến thức rồi nghỉ ngơi cùng gia đình. Không có những buổi học kéo dài đến khuya, cũng không học thêm ở "lò luyện", Phúc lựa chọn cách học đều đặn từ sớm và duy trì nhịp độ ổn định trong suốt năm học.

Trong khi nhiều học sinh lựa chọn giải trí bằng game, Phúc gần như không có thói quen này. Thời gian ngoài giờ học của em chủ yếu dành cho thể thao, trò chuyện với gia đình hoặc sinh hoạt cùng nhóm bạn thân gồm 6 học sinh có chung niềm đam mê với môn Toán. Chính nhóm bạn này đã đồng hành cùng Phúc qua nhiều kỳ thi học sinh giỏi và các sân chơi học thuật trong suốt những năm THCS.

Khi chuẩn bị cho kỳ thi vào trường Phổ thông Năng khiếu, cả nhóm tiếp tục sát cánh cùng nhau dưới sự hướng dẫn của một giáo viên giàu kinh nghiệm tại trường. Phúc chỉ tham gia một lần thi thử trước khi bước vào kỳ thi chính thức nhưng vẫn đạt kết quả vượt kỳ vọng.

Nửa tháng sau kỳ thi Phổ thông Năng khiếu, Đăng Phúc bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Môn Toán và Ngữ văn là hai môn khiến nam sinh lo lắng nhất. Tuy nhiên, cảm giác áp lực nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung khi tiếng trống bắt đầu làm bài vang lên.

Với môn Tiếng Anh, Phúc hoàn thành bài thi chỉ sau khoảng 30 phút rồi dành toàn bộ thời gian còn lại để kiểm tra đáp án. Buổi thi Toán của nam sinh cũng khá thuận lợi và còn dư vài phút cuối để rà soát lại trước khi nộp bài.

Riêng với môn Ngữ văn, nam sinh viết khoảng 7 trang giấy. Để chuẩn bị cho môn học này, ngoài giờ học trên lớp, Phúc thường xuyên học nhóm cùng hai người bạn có thế mạnh về Văn nhằm trao đổi cách làm bài và rèn luyện kỹ năng diễn đạt.

Đáng chú ý, không chỉ giành danh hiệu thủ khoa lớp 10, Đăng Phúc còn sở hữu nhiều thành tích nổi bật như IELTS 6.5, giải nhì cấp thành phố cuộc thi Giải toán trên máy tính Casio, giải ba học sinh giỏi thành phố môn Toán, giải Distinction kỳ thi Toán quốc tế AMC Australia cùng nhiều giải thưởng Violympic.

Đăng Phúc cùng bố và em trai. Ảnh: Thái An.

Tôn trọng mọi quyết định của con

Khi biết con trai trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM, gia đình anh Nguyễn Đăng Tâm không giấu được niềm vui và sự xúc động. Nhưng với người cha, điều đáng tự hào nhất không phải danh hiệu thủ khoa, mà là hành trình trưởng thành của con trong suốt những năm học vừa qua.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Tâm cho biết những năm học THCS, Phúc gần như tự xây dựng thời gian biểu cho mình. Gia đình ít khi phải nhắc nhở chuyện học hành hay gây áp lực về điểm số bởi con trai đã đủ trưởng thành để tự định hướng và chịu trách nhiệm với các lựa chọn của bản thân.

Ngay cả khi Phúc trúng tuyển vào hai ngôi trường hàng đầu TP.HCM là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng khiếu, bố mẹ cũng không đưa ra bất kỳ sự can thiệp nào. Thay vào đó, gia đình quyết định dành thêm vài ngày để con trai cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Nếu gia đình là nơi nuôi dưỡng tính tự giác, nhà trường cũng là nơi giúp Phúc phát huy năng lực học tập. Cô Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thay vì dồn ép học sinh tăng tốc ở giai đoạn cuối, nhà trường ưu tiên xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc từ sớm. Chỉ khi học sinh đã nắm chắc kiến thức cơ bản, giáo viên mới bổ sung các dạng bài nâng cao nhằm phát triển năng lực tư duy và kỹ năng làm bài.

Sự đồng hành từ gia đình và nhà trường giúp Đăng Phúc trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 năm nay. Tuy nhiên, với nam sinh, danh hiệu thủ khoa chỉ là một dấu mốc trên hành trình học tập còn dài phía trước.

Trước mắt, Đăng Phúc sẽ dành thêm vài ngày để cân nhắc giữa hai ngôi trường chuyên mà em đã trúng tuyển. Ngoài ra, nam sinh đã sớm hình dung về con đường mình muốn theo đuổi sau khi vào đại học.

Được truyền cảm hứng từ bố mẹ - những người đang làm việc trong ngành y, Phúc bày tỏ mong muốn trở thành bác sĩ trong tương lai. Với nam sinh,nghề y không chỉ mang lại thành công trong công việc mà còn giúp con người sống có ích, mang đến hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh.