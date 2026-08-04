Đắk Lắk xử lý thí sinh dùng điện thoại gian lận thi tốt nghiệp THPT

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Trụ sở Sở GD&ĐT Đắk Lắk. Ảnh: Tiền Phong.
Tối 3/8, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết đã xử lý 1 trường hợp vi phạm quy chế thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Cụ thể, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh có thí sinh tại điểm thi trường THPT số 1 Phan Chu Trinh sử dụng điện thoại thông minh để gian lận trong môn thi tiếng Anh.
Sau khi nắm bắt thông tin và thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã phối hợp các cơ quan chức năng vào cuộc rà soát, xác minh, làm rõ hành vi gian lận của thí sinh.
Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở GD&ĐT đã xử lý theo đúng quy định.
Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng khuyến cáo các cá nhân, tổ chức không đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng, mang tính quy chụp, công kích đối với người phản ánh; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Luật An ninh mạng.
Khoảng cách lớn nhất giữa người với người chính là sự hiểu biết về thế giới. Rất ít người có nhận thức sâu sắc và đúng đắn về bản chất để tìm ra hướng thay đổi đúng đắn. Vì con người chính là nhân tố quan trọng nhất để thay đổi thế giới, nên nếu bạn hiểu sai về mình, định hướng sai con đường mình đi thì thế giới sẽ thay đổi theo hướng bạn không mong muốn.
Lý giải sâu hơn về điều này, tác giả Thuỷ Mộc Nhiên trong Từ Thành Nhân Đến Thành Công đã thể hiện quan điểm cụ thể rằng: Để thay đổi thế giới, chúng ta phải biết cách khai thác tiềm năng trong mình, nhìn sâu vào lòng người, tìm hiểu bản chất, tính cách của họ. Suy cho cùng, mọi vấn đề trên đời đều là vấn đề của con người, bao gồm tính cách, sự tu dưỡng và khuôn mẫu.