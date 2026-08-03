Thủ tướng: Xử lý triệt để tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP.

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, chiều 3/8.

Xử lý triệt để tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ áp lực giữ ổn định kinh tế vĩ mô đi kèm với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; hoạt động của thị trường tài chính, tiền tệ chịu áp lực về vốn, lãi suất, thanh khoản; tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết chưa được khắc phục triệt để.

Cùng đó là tình hình hoạt động nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ, công trình trọng điểm còn chậm; nhiều dự án tồn đọng chưa được tháo gỡ, xử lý triệt để...

Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo các nhiệm vụ được giao; hoàn thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền giai đoạn 1 trước ngày 30/8.

Bộ GD&ĐT chuẩn bị tốt năm học 2026-2027; tổ chức lễ khai giảng đồng thời với khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền với phương án vận hành bảo đảm tính bền vững.

“Các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai”, Thủ tướng nêu rõ.

Bộ Y tế được yêu cầu tích cực triển khai lộ trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng ban hành Chính sách quốc gia về thuốc và các đề án: “Quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”, “Hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ đối với hệ thống phân phối dược”, “Đầu tư xây dựng trạm y tế xã biên giới giai đoạn 2026-2030”.

Về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội 24 dự án luật, nghị quyết vào kỳ họp không thường lệ thứ nhất và khoảng 40 dự án luật, nghị quyết vào kỳ họp tháng 10 và các văn bản hướng dẫn đi kèm; tiếp tục xin ý kiến cấp có thẩm quyền về các nội dung lớn và lắng nghe các ý kiến của người dân, doanh nghiệp để hoàn thiện các dự án luật.

Lưu ý một số nội dung cụ thể trong các dự án luật, Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu bổ sung cá nhân, hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh của dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo cơ chế khuyến khích các cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp một người.

Bộ Tư pháp được giao khẩn trương hướng dẫn triển khai đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật; kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính mới.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung chỉ đạo, hoàn thiện việc lập, điều chỉnh 22 quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực phụ trách bảo đảm thống nhất, đồng bộ với yêu cầu tăng trưởng “2 con số” và thời hạn theo quy định (trong quý III/2026 phải hoàn thành toàn bộ việc điều chỉnh các quy hoạch ngành).

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Hình thành một số đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân

Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công (nhất là 10 bộ, cơ quan và một số tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp); bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch, không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 khi chưa rà soát, đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Bộ Tài chính triển khai thử nghiệm việc chấm điểm các bộ, cơ quan, địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; quản lý rủi ro, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng chủ trì, làm việc với các bộ, cơ quan, doanh nghiệp để chỉ đạo tháo gỡ, xử lý triệt để các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực phụ trách.

Ngân hàng Nhà nước cần kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; theo dõi sát tình hình cán cân thanh toán quốc tế, dòng tiền ngoại tệ, tăng cường quản lý, giám sát, ổn định thị trường ngoại hối; báo cáo Thủ tướng tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng, thanh khoản lãi suất, tín dụng cho nền kinh tế, kiểm soát vĩ mô, nhất là kiểm soát an toàn, lành mạnh các tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất biện pháp về thuế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân, hộ kinh doanh, trong đó khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, theo hướng giảm thuế cho các đối tượng này, áp dụng ngay từ năm 2026.

“Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương tham mưu điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu phù hợp với tình hình; thực hiện các biện pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp; nhanh chóng hoàn thiện chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia tổng thể trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất”, Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Bộ Công Thương có nhiệm vụ cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83, trong đó có quy định về hệ thống phân phối xăng dầu, chủ động thực hiện các giải pháp điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới, sử dụng hiệu quả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm đủ nguồn cung nguyên liệu Ethanol để pha chế xăng E10 và E5.

Cơ quan này cũng được Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm; xây dựng, hoàn thiện Đề án tái cấu trúc EVN phù hợp với thị trường điện cạnh tranh trong quý III/2026.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm (dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các dự án đường sắt đô thị và đường vành đai tại Hà Nội và TP.HCM; các dự án phục vụ năm APEC 2027; cảng hàng không Long Thành…); tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở, kinh doanh bất động sản; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các dự án trọng điểm, báo cáo Quốc hội (dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng, Vành đai 5…).

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu hình thành một số đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp xã theo đúng kết luận của Trung ương…