Bộ GD&ĐT nói về nguyên nhân gian lận thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị

Bộ GD&ĐT xác định gian lận thi cử tại Tuyên Quang, Quảng Trị do người thực hiện cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra gian lận thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Ngọc Bích.

Thông tin được đề cập trong báo cáo năm học 2025-2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của Bộ GD&ĐT, công bố ngày 24/7.

Năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11-12/6, thí sinh biết điểm sáng 1/7, sớm hơn mọi năm khoảng 3 tuần. Bộ cho biết đề thi có độ phân hoá phù hợp, bảo đảm mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Tỷ lệ tốt nghiệp của các địa phương cơ bản ổn định như năm trước.

Tuy nhiên, trong kỳ thi còn có một số trường hợp sử dụng công nghệ cao để gian lận nhưng chỉ phát hiện sau khi thi, do thí sinh khác tố cáo. Bên cạnh đó còn có tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế thi nghiêm trọng tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) và điểm thi trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị).

Bộ nhận định nguyên nhân là công nghệ phát triển rất nhanh, trong khi nghiệp vụ phòng chống gian lận chưa được cập nhật thường xuyên, thiết bị phát hiện gian lận chưa được trang bị đồng bộ; một bộ phận cán bộ coi thi chưa có kinh nghiệm.

"Sai phạm tại một số điểm thi là do người thực hiện cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ", bộ nêu rõ.

Bên cạnh đó, bộ cũng nhìn nhận bệnh thành tích và tâm lý coi trọng điểm số vẫn tạo áp lực đối với người học và cơ sở giáo dục. Việc để xảy ra vi phạm pháp luật, quy chế thi nghiêm trọng ở Tuyên Quang, Quảng Trị cho thấy công tác quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm cá nhân và phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao chưa thật sự chặt chẽ, ảnh hưởng đến kỷ cương và uy tín của ngành.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế; tăng cường trách nhiệm của địa phương, hội đồng thi và người đứng đầu.

Bộ sẽ chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo; tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục với lực lượng công an, cơ quan thông tin và truyền thông trong bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật đề thi và dữ liệu thi.

Bên cạnh đó, bộ tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, ngân hàng câu hỏi, phần mềm và nhân lực để từng bước tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trên máy tính tại những địa phương, cơ sở giáo dục đủ điều kiện từ năm 2027. Việc chuyển đổi phương thức thi được thực hiện thận trọng, có lộ trình, không tạo bất bình đẳng giữa các vùng, miền.