Xác minh thông tin tố giám thị làm bài hộ con gái hiệu phó

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Trường THPT Lương Tài. Ảnh: T.D./Tiền Phong.
Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N. là con gái của phó hiệu trưởng trường THPT Lương Tài. Theo phản ánh, thầy hiệu phó đã sắp xếp cho giám thị giải luôn đề Toán và Tiếng Anh cho N. Thí sinh này được 10 điểm môn Toán. Ngoài ra, một thí sinh khác ngồi cạnh thí sinh N. chép bài của N. cũng được 9,5 điểm môn Toán.
Làm việc với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, cho biết sau khi nắm được phản ánh từ mạng xã hội về điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N ở trường THPT Lương Tài, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Phòng Quản lý chất lượng giáo dục làm việc với các bên có liên quan.
Qua làm việc, các lãnh đạo, thư ký, giám thị, giám sát phòng thi tại phòng thi theo phản ánh và tổ kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi trường THPT Lương Tài cho biết điểm thi đã thực hiện đúng quy chế thi và văn bản hướng dẫn, giám thị tại phòng thi không nhắc bài và giải bài thi cho bất kỳ thí sinh nào, kể cả thí sinh H.P.N.
Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Hoàng Văn Quý, Hiệu trưởng trường THPT Lương Tài, cho biết khi nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Ban Giám hiệu trường THPT Lương Tài đã làm việc với hiệu phó có con là thí sinh H.P.N. Thầy hiệu phó này cho biết không tham gia hội đồng thi tại trường THPT Lương Tài và không có động thái tác động điểm thi của con mình.
Cũng theo ông Quý, hiệu phó trường THPT Lương Tài là phó trưởng điểm thi tại Trường THPT Lương Tài đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT ở đây diễn ra bình thường, đúng quy chế.
Theo vị đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh, để có kết luận cuối cùng, sở và trường THPT Lương Tài đã đề nghị cơ quan công an địa phương phối hợp để xác minh, làm rõ.
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