Học phí ngành Công nghệ thông tin lên đến gần 90 triệu đồng/năm

Ngành Công nghệ thông tin ở các trường đại học có nhiều mức thu khác nhau, phổ biến 35-50 triệu đồng/năm học, có trường lên đến gần 90 triệu đồng/năm.

Sinh viên trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Việt Linh.

Hiện, nhiều trường đại học đã công bố học phí năm học 2026-2027 và dự kiến các năm học tiếp theo đối với sinh viên nhập học năm 2026.

Trong đó, ngành Công nghệ thông tin được đào tạo với nhiều chương trình khác nhau. Mức học phí ngành này cũng rất đa dạng, dao động từ hơn 20 triệu đến gần 90 triệu đồng/năm, tùy chương trình đào tạo.

Cụ thể, theo khảo sát của Tri Thức - Znews, mức học phí phổ biến nhất đối với ngành Công nghệ thông tin hiện nay nằm trong khoảng 35-50 triệu đồng/năm. Mức học phí cao nhất thuộc về các chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế hoặc song bằng.

Trong 20 trường được khảo sát, dẫn đầu là trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Dự kiến, học phí năm 2026-2027 của trường bình quân 20-22 triệu đồng/học kỳ, mỗi năm có 4 học kỳ, tương đương 80-88 triệu đồng/năm. Học phí này đã bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh (50,4 triệu đồng). Nếu sinh viên có IELTS đầu vào từ 5.0-7.0 sẽ được miễn, giảm khoản học phí tiếng Anh này.

Ở chiều ngược lại, một số trường có mức học phí thấp hơn, dao động quanh ngưỡng 20-25 triệu đồng/năm cho chương trình đại trà. Ví dụ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thu 20,32-21,56 triệu đồng/năm, trường Đại học Xây dựng Hà Nội thu 20,9 triệu đồng/năm...

Học phí năm học 2026-2027 ngành Công nghệ thông của các trường dự kiến như sau (áp dụng với khóa nhập học năm 2026):

STT Tên trường Học phí (đơn vị: đồng/năm) 1 Đại học Bách khoa Hà Nội - Công nghệ thông tin Global ICT: 35-50 triệu

- Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Việt - Pháp: 45-50 triệu 2 Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Công nghệ thông tin: 44 triệu 3 Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ thông tin chương trình đào tạo chuẩn: 770.000 đồng/tín chỉ

- Công nghệ thông tin chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh là 1,1 triệu đồng/tín chỉ 4 Học viện Bưu chính Viễn thông - Công nghệ thông tin (chương trình đại trà): 35,9-40,7 triệu

- Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao): 44,8-58,3 triệu

- Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng), Công nghệ thông tin Việt - Nhật: 41,3-46,7 triệu

- Công nghệ thông tin (liên kết với Đại học Macquarie, Australia): 58,3-67,2 triệu 5 Đại học Kinh tế Quốc dân - Công nghệ thông tin: 20-28 triệu

- Công nghệ thông tin và chuyển đổi số: 41-68 triệu 6 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Chương trình một bằng Công nghệ thông tin - Truyền thông: 59 triệu

- Chương trình song bằng Công nghệ thông tin - Truyền thông: 79 triệu 7 Đại học Phenikaa - Công nghệ thông tin: 45 triệu

- Công nghệ thông tin Việt - Nhật: 50 triệu 8 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Công nghệ thông tin (chương trình chuẩn): 20-25 triệu 9 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Công nghệ thông tin: 20,9 triệu 10 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Công nghệ thông tin: 20,32-21,56 triệu 11 Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Công nghệ thông tin chương trình chuẩn: 41,8 triệu

- Công nghệ thông tin (Việt - Nhật): 41,8 triệu 12 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Công nghệ thông tin (chương trình tăng cường tiếng Anh): 49,5 triệu

- Công nghệ thông tin (nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin): 40,5 triệu 13 Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM - Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt): 23 triệu - Ngành Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh): 34 triệu - Công nghệ thông tin (hệ Việt - Nhật): 29 triệu 14 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Công nghệ thông tin: 61,8 triệu 15 Trường Đại học Công thương TP.HCM Công nghệ thông tin: 1,1 triệu/tín chỉ lý thuyết và 1,35 triệu/tín chỉ thực hành 16 Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm): 1,23 triệu/tín chỉ đại cương và 1,33 triệu/tín chỉ chuyên ngành 17 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM - Công nghệ thông tin chương trình tiên tiến: 1,12 triệu/tín chỉ - Công nghệ thông tin chương trình hoàn toàn tiếng Anh: 980.000 đồng/tín chỉ học phần tiếng Việt và 1,5 triệu/tín chỉ học phần tiếng Anh 18 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Công nghệ thông tin (chuyên ngành An toàn không gian mạng, Mạng máy tính, Hệ thống thông tin doanh nghiệp, Trí tuệ nhân tạo): 80-88 triệu 19 Trường Đại học Gia Định Công nghệ thông tin: 1 triệu/tín chỉ 20 Trường Đại học Văn Hiến Công nghệ thông tin: 33,53 triệu

Hiện tại, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành. Trong đó, trần học phí năm học 2026-2027 ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm học (tính 10 tháng).

Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Riêng với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.