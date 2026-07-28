Loạt đại học cam kết không tăng học phí

Một số đại học cam kết không tăng học phí trong 3-4 năm học, giúp thí sinh và phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

Học phí đại học thường không cố định trong suốt khóa học. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Đến thời điểm này, hơn 100 trường đại học đã thông báo mức học phí dành cho tân sinh viên nhập học năm 2026. So với khóa tuyển sinh năm 2025, học phí của khóa tuyển sinh năm 2026 ở hầu hết trường điều chỉnh tăng, chủ yếu ở mức 5-10%.

Học phí đại học thường không cố định trong suốt khóa học; nhiều trường có lộ trình tăng theo từng năm, với mức báo trước 10-15% mỗi năm, thực hiện theo Nghị định số 81/2021 và 97/2023 của Chính phủ.

Tuy nhiên, một số trường cho biết sẽ không thay đổi mức thu trong lộ trình 3-4 năm học.

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã công bố sẽ giữ nguyên mức học phí đối với sinh viên trúng tuyển năm 2026 trong toàn bộ khóa học.

Dự kiến, học phí năm 2026-2027 của trường bình quân 20-22 triệu đồng/học kỳ, mỗi năm có 4 học kỳ. Học phí này đã bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh (50,4 triệu đồng). Nếu sinh viên có IELTS đầu vào từ 5.0-7.0 sẽ được miễn, giảm khoản học phí tiếng Anh này.

Theo nhà trường, việc công bố sớm và cam kết ổn định mức thu nhằm giúp thí sinh và phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, đồng thời tăng tính minh bạch trong chính sách học phí.

Trường Đại học Văn Hiến cũng có cam kết tương tự. Hiện tại, học phí học kỳ I năm học 2026-2027 của trường dao động 12,26-20,65 triệu đồng.

Trong khi đó, Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cam kết không tăng học phí trong ba năm đầu đối với sinh viên trúng tuyển năm 2026. Mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 với các chương trình đào tạo chuẩn là 515.000 đồng/tín chỉ; chương trình tiên tiến là 1,12 triệu đồng/tín chỉ.

Bên cạnh đó, nhà trường cho biết mức học phí các chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ giữ nguyên như khóa tuyển sinh 2024 và 2025, tương đương 980.000 đồng/tín chỉ đối với học phần tiếng Việt và 1,5 triệu đồng/tín chỉ với học phần tiếng Anh.

Trường Đại học Thái Bình Dương cũng cam kết duy trì mức học phí cố định toàn khóa học. Nhà trường đào tạo theo hình thức tích lũy tín chỉ, học phí được tính theo đơn vị tín chỉ. Ước tính học phí toàn khóa sẽ dao động 96,2-256 triệu đồng, tùy ngành và chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM cũng áp dụng mức học phí cố định cho toàn khóa và giữ ổn định trong thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn của từng ngành/chương trình đào tạo. Theo nhà trường, việc này giúp phụ huynh chủ động kế hoạch tài chính ngay từ khi con học năm nhất.

Học phí khóa 2026 được phân theo nhóm ngành/chương trình đào tạo, thời gian đào tạo, số đợt đóng học phí và được thu theo các đợt cố định. Mỗi năm học, nhà trường tổ chức 4 đợt thu theo mức đã công bố.

Theo công bố, với nhóm ngành Sức khỏe, học phí toàn khóa dao động 238-960 triệu đồng, trung bình 17-40 triệu đồng/đợt. Các chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư và nhóm ngành khác có mức học phí dao động 238-289 triệu đồng/toàn khóa, trung bình 16,5-18 triệu đồng/đợt.

Song song với chính sách học phí ổn định, trường áp dụng nhiều chính sách học bổng, với các mức 25-100% học phí toàn khóa tùy theo từng đối tượng.

Hiện tại, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành. Trong đó, trần học phí năm học 2026-2027 ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm học (tính 10 tháng).

Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Riêng với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.

Trần học phí với đại học công lập chưa tự chủ năm học 2026-2027 (đơn vị: Nghìn đồng/tháng) như sau:

Khối ngành Trần học phí 2026-2027 Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 1.790 Khối ngành II: Nghệ thuật 1.710 Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật 1.790 Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên 1.930 Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y 2.090 Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác 2.660 Khối ngành VI.2: Y Dược 3.500 Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường 1.910