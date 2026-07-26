100 trường đại học công bố học phí

100 trường đại học công bố học phí năm học 2026-2027 với sinh viên khóa 2026, dao động từ khoảng 14 triệu đồng đến gần 200 triệu đồng/năm.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Đinh Hà.

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã thông báo mức học phí dành cho tân sinh viên nhập học năm 2026. So với khóa tuyển sinh năm 2025, học phí của khóa tuyển sinh năm 2026 ở hầu hết trường điều chỉnh tăng, chủ yếu ở mức 5-10%.

Mức học phí các trường đưa ra rất đa dạng. Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chuyển tiếp hoặc liên kết quốc tế thường có mức học phí cao hơn chương trình chuẩn, lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm học. Bên cạnh đó, các ngành khối Sức khỏe thường cao hơn nhiều so với các ngành khác.

Học phí năm 2026-2027 của các trường đại học cụ thể như sau (áp dụng với khóa tuyển sinh năm 2026):

STT Trường Học phí (đồng/năm) 1 Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) 53,2-70 triệu 2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19,1-35 triệu 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 16-37 triệu 4 Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) 44-130 triệu 5 Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 44,75-112,7 triệu 6 Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học quốc gia TP.HCM) - Chương trình chuẩn: 20,9 triệu (riêng ngành Thiết kế vi mạch: 26 triệu)

- Chương trình tiên tiến: 30 triệu

- Chương trình dạy bằng tiếng Anh: 40 (riêng ngành Thiết kế vi mạch 42,5 triệu)

- Chương trình liên kết: 84-140 triệu 7 Trường Đại học Y Hà Nội 19,1-80 triệu 8 Học viện Tài chính 22-80 triệu 9 Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 19,1 triệu 10 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 46-65 triệu 11 Trường Đại học Gia Định Từ 1 triệu/tín chỉ 12 Trường Đại học Bình Dương 1-1,9 triệu/ tín chỉ 13 Trường Đại học Luật Hà Nội - Chương trình chuẩn: 840.000 đồng/tín chỉ

- Chương trình chất lượng cao: 840.000 đồng/tín chỉ với học phần thực tập, khóa luận tốt nghiệp, GDQPAN; 1,85 triệu đồng/tín chỉ đối với các học phần khác. 14 Trường Đại học Phan Thiết 22-26,8 triệu 15 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - Ngành Y khoa: 4,8 triệu/tín chỉ

- Các ngành khác: 1-1,16 triệu/tín chỉ 16 Đại học Kinh tế TP.HCM 40-80 triệu 17 Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị 25,15-27,375 triệu 18 Đại học Cần Thơ 27,38-44 triệu 19 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 18,3-41,58 triệu 20 Học viện Ngoại giao 47,75-65 triệu 21 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 35,9-67,2 triệu 22 Trường Đại học Giao thông vận tải 24-25,6 triệu 23 Học viện Y dược học cổ truyền 56-58 triệu 24 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 607.000-709.000 đồng/tín chỉ 25 Trường Đại học Y dược Cần Thơ 50,1-71 triệu 26 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 17,9-20,9 triệu 27 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 19,1-25,5 triệu 28 Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 20-65 triệu 29 Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 40-50 triệu 30 Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) 29,5-26,5 triệu 31 Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 26-48 triệu 32 Trường Đại học Xây dựng miền Trung 17,9-20 triệu 33 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 53,8-196,8 triệu 34 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 48-65 triệu 35 Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 42,75-66,9 triệu 36 Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) 17,9-20,9 triệu 37 Trường Đại học Hà Nội 860.000-1.750.000 đồng/tín chỉ 38 Trường Đại học Phú Xuân 690.000-900.000 đồng/tín chỉ 39 Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam 75,5 triệu 40 Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An 30 triệu 41 Học viện Tòa án 26,85 triệu 42 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 25,5-59 triệu 43 Trường Đại học Y khoa Vinh 29-43,5 triệu 44 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 14,6-99,84 triệu 45 Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) 17,9-19,1 triệu 46 Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 30,4-35,8 triệu 47 Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Chương trình chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao: 31,5 triệu

- Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến: 88 triệu - Chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế: 268 triệu

- Chương trình định hướng Nhật Bản: 63 triệu

- Chương trình chuyển tiếp quốc tế: 63-88 triệu 48 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 32,6-70 triệu 49 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Sinh viên Việt Nam: 59-130 triệu

- Sinh viên quốc tế: 78-145 triệu 50 Trường Đại học Mở TP.HCM 26,5-50 triệu 51 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 21,5-25 triệu 52 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 31,26-88 triệu 53 Trường Đại học Đại Nam 35,7-118,5 triệu 54 Trường Đại học Y Dược TP.HCM 30-90 triệu 55 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 47-81 triệu 56 Trường Đại học Dược Hà Nội - Hệ đại trà: 28-58 triệu

- Chương trình liên kết: 150 triệu 57 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 20,9-37 triệu 58 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 18,1-38,2 triệu 59 Trường Đại học Y tế công cộng 21-38,57 triệu 60 Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 29,26-47,89 triệu 61 Trường Đại học CMC 37,4-44,2 triệu 62 Trường Đại học Tân Tạo 25-150 triệu 63 Trường Đại học Ngoại thương - Chương trình tiêu chuẩn: 38-32 triệu

- Chương trình tích hợp: 34-39 triệu - Chương trình chất lượng cao: 50-54 triệu

- Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: 50-70 triệu

- Chương trình tiên tiến: 77-88 triệu 64 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19,1-40 triệu 65 Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 35-58 triệu 66 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 34,2-38,2 triệu 67 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 31-67 triệu 68 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Chương trình chuẩn: 25-31 triệu

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 36-44 triệu 69 Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 38-44 triệu 70 Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Chương trình chính quy: 48 triệu

- Chương trình liên kết quốc tế: 93,3-116,7 triệu (sau học bổng) 71 Trường Đại học Mở Hà Nội 23,7-25,3 triệu 72 Trường Đại học FPT - Hà Nội, TP.HCM: 46,44-94,8 triệu

- Đà Nẵng, Cần Thơ: 32,52-66,36 triệu - Quy Nhơn: 23,22-47,4 triệu 73 Trường Đại học Quy Nhơn - Cử nhân đại trà: 20,75-24,25 triệu

- Kỹ sư đại trà: 32 triệu 74 Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 42 triệu 75 Trường Đại học Sài Gòn 21-53 triệu 76 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 20-25 triệu 77 Đại học Kinh tế Quốc dân - Chương trình chuẩn: 20-28 triệu

- Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng POHE: 45-70 triệu 78 Trường Đại học Phan Châu Trinh 24-93,5 triệu 79 Trường Đại học Công đoàn - Chương trình đại trà: 20,85-25,85 triệu

- Chương trình chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế: 32 triệu 80 Trường Đại học Luật (Đại học Huế) 18 triệu 81 Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) 27,7-38 triệu 82 Trường Đại học Việt - Đức 87,4-93,2 triệu 83 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 24,8-26,7 triệu 84 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 80-88 triệu 85 Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) 18-28,9 triệu 86 Trường Đại học Thăng Long 35,1-54 triệu 87 Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) 24,78-30,85 triệu 88 Trường Đại học Hòa Bình 37-85 triệu 89 Trường Đại học Trưng Vương 26,6-35,3 90 Học viện Phụ nữ Việt Nam 20,7-22,6 triệu 91 Học viện Ngân hàng 27,8-50 triệu 92 Học viện Quản lý giáo dục 17,9-20,9 triệu 93 Trường Đại học Thương mại 25,75-65 triệu 94 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) 17,9-26 triệu 95 Đại học Phenikaa 28-128 triệu 96 Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) 17,9-20,9 triệu 97 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 19-22,2 triệu 98 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM 19,9 triệu 99 Học viện Chính sách và Phát triển 28-25 triệu 100 Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Chương trình dạy học bằng tiếng Việt: 35,5 triệu - Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55 triệu - Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73,5 triệu

Hiện tại, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành. Trong đó, trần học phí năm học 2026-2027 ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm học (tính 10 tháng).

Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Riêng với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.

Ngoài ra, thí sinh cần lưu ý học phí không cố định trong suốt khóa học; nhiều trường công bố lộ trình tăng theo từng năm, với mức báo trước 10-15% mỗi năm, thực hiện theo Nghị định số 81/2021 và 93/2023 của Chính phủ.