Tân Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM là phó giáo sư Kinh tế

Chiều 19/6, UBND TP.HCM bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Tấn Phát giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ông có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục và quản lý.

Ông Nguyễn Tấn Phát (giữa) được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 19/6, Sở Nội vụ TP.HCM công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Người tiền nhiệm của ông Phát là ông Nguyễn Văn Hiếu đã xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Tấn Phát sinh ngày 15/8/1977, quê quán Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Ông có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục và quản lý giáo dục, hiện là phó giáo sư, tiến sĩ Kinh tế.

Tân giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM bắt đầu sự nghiệp tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM với vai trò chuyên viên Phòng Công tác chính trị - sinh viên giai đoạn 2002-2003. Sau đó, ông là giảng viên Kinh tế chính trị tại trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM.

Từ năm 2004 đến 2013, ông công tác tại trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), trải qua các vị trí giảng viên, Trưởng bộ môn Kinh tế và Quản lý công, đồng thời tham gia công tác quản lý sinh viên và xây dựng tổ chức Đảng.

Giai đoạn 2013-2019, PGS Phát giữ nhiều chức vụ tại Đại học Quốc gia TP.HCM như Phó trưởng ban, sau đó là Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ; Giám đốc Trung tâm Lý luận Chính trị và Trường khoa Chính trị - Hành chính.

Từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2025, ông là Thành ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Tấn Phát nhiều lần được nhận bằng khen của Đại học Quốc gia TP.HCM, UBND TP.HCM, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.