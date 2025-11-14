Đại biểu Quốc hội nhắc lại vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy cho rằng vụ việc xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng là ví dụ cho thấy những điểm bất cập trong cách tiếp cận luật về hoạt động xây dựng.

Công trình nhà ở 2 tầng của ông Đỗ Văn Hữu xây dựng trên đất của gia đình bà Trần Thị Kim Loan. Ảnh: Nguyễn Hoàn/Tienphong.vn.

Sáng 14/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (Vĩnh Long) nhắc lại vụ việc xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng được dư luận quan tâm, để chỉ ra những điểm bất cập trong cách tiếp cận xây dựng luật về hoạt động xây dựng hiện nay.

Cụ thể, đại biểu Thủy cho biết Luật Xây dựng là luật khung cho tất cả luật liên quan đến hoạt động xây dựng. Quản lý hoạt động xây dựng là quản lý toàn diện bao gồm công trình xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan. Quản lý hoạt động xây dựng cũng là quản lý trên cả mặt đất, dưới lòng đất, cả thành thị và nông thôn.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tiễn công tác quản lý Nhà nước ở một số địa phương và qua nghiên cứu dự thảo Luật, đại biểu cho rằng vẫn còn một số bất cập liên quan đến 3 từ khóa: đồng bộ, toàn diện và an toàn.

Theo đó, hiện vẫn còn tình trạng xây dựng các công trình ngầm không theo trật tự, gây ảnh hưởng đến các công trình trên mặt đất, đồng thời xung đột giữa các công trình ngầm với nhau.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy, đoàn tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Quochoi.vn.

“Tình trạng ngập trong đô thị xảy ra ngày càng phổ biến không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ở miền núi, hải đảo. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do biến đổi khí hậu thì còn có nguyên nhân chủ quan trong phối hợp quản lý, dẫn đến thiếu đồng bộ trong quy hoạch và thực thi quy hoạch trong quản lý khai thác sử dụng các các công trình ngầm”, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy cho hay.

Đặc biệt, theo đại biểu Thủy, trong hoạt động quản lý xây dựng, giấy phép là công cụ quản lý ngăn ngừa rủi ro thiếu an toàn xảy ra, nhưng việc cấp phép xây dựng hiện nay lại phân biệt theo địa bàn, miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ nông thôn có quy mô dưới 7 tầng.

Theo bà, đây là điểm bất cập trong cách tiếp cận xây dựng luật đã xảy ra ở Hải Phòng thời gian gần đây, đó là một dự án nhà xây nhầm trên đất người khác. Công trình nhà ở 2 tầng trước đây được xây tại xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cũ) là khu vực nông thôn nên thuộc diện miễn cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, sau sáp nhập xã phường thì địa bàn này đã trở thành phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) thuộc khu vực đô thị nên mọi hoạt động xây dựng đều phải được cấp phép theo quy định mới.

“Cùng một công trình chỉ cách nhau vài chục m nhưng một bên thì miễn giấy phép, một bên phải cấp phép và không liên quan gì đến các tiêu chí an toàn”, bà Thủy nói.

Từ những bất cập trên, đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung các quy định về quản lý hoạt động xây dựng các công trình ngầm trong dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) và giao Chính phủ quy định chi tiết. Trong đó, việc quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm phải tuân thủ các yêu cầu cơ bản.

Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng sớm tham mưu Chính phủ, trình Quốc hội ban hành luật quản lý phát triển đô thị, trong đó tập trung quản lý phát triển hạ tầng đô thị và không gian ngầm.

Bà Thủy cũng kiến nghị cần rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính tối đa đối với các dự án công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; tăng cường năng lực cho địa phương trong thẩm định cấp phép và quản lý hoạt động xây dựng.

Cần có cơ sở dữ liệu số liên thông về cấp phép xây dựng về địa phương, quản lý chặt chẽ những công trình dự án được Bộ Xây dựng cấp phép trên địa bàn.

Liên quan vụ việc xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng, theo bản án của TAND khu vực 1 - TP Hải Phòng, ngày 23/9/2024, gia đình ông Nguyễn Đăng Ca và vợ là bà Trần Thị Kim Loan mua lô đất diện tích 60 m2 thuộc thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024, vào sổ cấp GCN số: CN986 tại địa chỉ thôn 7, xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng). Ngày 12/11/2024, khi kiểm tra khu đất, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình đang bị người khác chiếm giữ, xây dựng công trình nhà ở hai tầng kiên cố. Bà Loan tìm hiểu thì được biết người thuê thợ xây là ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến. Dù UBND xã Kiền Bái và bà Loan nhiều lần yêu cầu dừng thi công, cảnh báo những thiệt hại về tài sản nếu cố tình hoàn thiện nhưng gia đình ông Hữu vẫn hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình. Tại những buổi hòa giải, dù thừa nhận “xây nhầm” trên đất của nhà ông Ca, bà Loan nhưng ông Hữu lấy lý do bản thân đã dồn hết tiền, tâm huyết vào công trình để cả gia đình ở nên kiên quyết không chịu tháo dỡ, trả lại mặt bằng theo yêu cầu. Ông Hữu đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà Loan phải chấp nhận “đổi đất” lấy lô ở cách đó không xa, cũng có diện tích 60 m2 hoặc bán lại lô đất cho gia đình ông Hữu với mức giá 550 triệu đồng. Hai bên không tìm được tiếng nói chung trong việc thỏa thuận mua bán lại thửa đất nên ông Hữu quyết định thuê “thần đèn” Hoàng Đình Bách để di dời ngôi nhà. Hiện chính quyền địa phương đang hướng dẫn ông Hữu hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định để di dời công trình về đúng vị trí.