Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai

Ông Đỗ Văn Hữu đã thừa nhận xây sai vị trí lô đất và mong muốn được mua lại lô đất bị xây nhầm theo giá hiện hành. Gia đình chủ đất cho biết sẽ cân nhắc.

Căn nhà ông Đỗ Văn Hữu xây trên đất của bà Trần Thị Kim Loan. Ảnh: T.H.

Liên quan đến vụ việc xây nhà trên đất của người khác tại TP Hải Phòng, theo Báo Lao Động, bà Trần Thị Kim Loan (chủ lô đất bị người khác xây nhà lên) cho biết sáng 27/10, bà đã nhận được giấy mời của UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng về việc tham gia hội nghị chiều cùng ngày liên quan đến vụ ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất thuộc sở hữu của vợ chồng bà.

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM, tại cuộc họp kể trên, ông Đỗ Văn Hữu đã thừa nhận xây sai vị trí lô đất và mong muốn gia đình bà Loan bán lại thửa đất bị xây nhầm. Chính quyền địa phương cũng vận động bà Loan bán lại lô đất trên cho gia đình ông Đỗ Văn Hữu theo giá đất hiện hành.

Trước đề nghị này, bà Loan cho biết sẽ cân nhắc, bàn bạc với gia đình và đưa ra quyết định sau.

Trước đó vào tháng 9/2024, vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất với diện tích 60 m2 tại thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024.

Tuy nhiên, ngày 12/11/2024, khi gia đình bà Loan đến kiểm tra thì bất ngờ phát hiện mảnh đất đang bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, xây dựng công trình nhà ở 2 tầng.

Ông Đỗ Văn Hữu cho rằng việc xây dựng nhà trên đất của nhà bà Loan là do nhầm lẫn, vì gia đình ông cũng mua một thửa đất, cách vị trí thửa đất này 4 lô. UBND phường Thiên Hương sau đó đã nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công công trình xây dựng sai vị trí trên. Tuy vậy, ông Hữu vẫn cố tình tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngôi nhà ở. Vì vậy, vợ chồng bà Loan đã tiến hành khởi kiện.

Tòa án Nhân dân khu vực I - thành phố Hải Phòng sau đó đã xét xử sơ thẩm vụ việc, buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất, hoàn trả cho vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan.

Cũng liên quan đến vụ việc này, hôm 23/10, ông Hữu đã có đơn tố cáo nhóm người mua bán bất động sản liên quan tới các giao dịch, mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Theo ông Hữu, năm 2024, gia đình ông không có nơi ăn, chỗ ở nên đã nhờ một người phụ nữ tên NTH (ở cùng địa phương) tìm mua giúp mảnh đất nhỏ để xây nhà ở.

Tháng 8/2024, người phụ nữ này đã thông tin về việc có người rao bán lô đất 60 m2 tại thôn 7, xã Kiền Bái (cũ) với giá 550 triệu đồng, bao gồm thuế, phí theo quy định.

Ngay sau đó, bà NTH đã thay ông Hữu chuyển 50 triệu tiền đặt cọc mua lô đất cho chủ sở hữu đất.

Ông Hữu cho biết do không có chỗ ở, lại thiếu hiểu biết pháp luật nên ngay sau khi cọc tiền đã động thổ, xây nhà trên lô đất số 2 từ đầu ngách vào (vị trí nhà xây nhầm hiện tại).

Ông Hữu khẳng định trong một tháng thi công nhà, không có bất kỳ ai đến nhận lô đất thuộc sở hữu của họ, không có kiện tụng. Chính quyền địa phương cũng không ngăn cấm hay có biên bản thể hiện xây dựng trái phép và chủ đất cũng không có kiến nghị.

Đến cuối tháng 9/2024, một nhóm người đến thông báo ông Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan đã đặt cọc mua. Ít ngày sau, bà Loan cùng nhóm người khác đã ra văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng lô đất mà ông Hữu đang xây nhà.

Biết thông tin này, ngày 26/9/2024, vợ chồng ông Hữu cũng ra văn phòng công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng lô đất mà ông đã đặt cọc mua.

Tuy nhiên, do tin tưởng môi giới và thời điểm đó vào cuối ngày nên vợ chồng ông không đọc kỹ hợp đồng và ký luôn để chuyển hồ sơ sang Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủy Nguyên (cũ) làm thủ tục cấp sổ hồng.

Chỉ đến sau ngày 18/11/2024, UBND xã Kiền Bái (cũ) mời ông Hữu lên làm việc với lý do xây nhầm nhà trên đất của bà Loan. Lúc này, vợ chồng ông Hữu mới biết lô đất mình mua là thuộc sở hữu của vợ chồng ông NCH (ở xã Kiền Bái cũ) mà không phải của nhóm môi giới, bán đất giới thiệu trước đó và ông Hữu cũng mới biết giá trị lô đất vợ chồng ông bỏ ra 550 triệu đồng để mua chỉ có giá trị 100 triệu đồng (giá trong hợp đồng chuyển nhượng đất).

Ông Hữu cho rằng nhóm môi giới bán đất chiếm đoạt 450 triệu đồng tiền chênh lệch hợp đồng mua bán đất của ông và có dấu hiệu trốn thuế nộp ngân sách Nhà nước.