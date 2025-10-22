Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Buộc phá dỡ công trình

TAND TP Hải Phòng đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ "xây nhầm nhà", buộc vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu phải tháo dỡ, di dời công trình nhà ở ra khỏi thửa đất của bà Trần Thị Kim Loan.

Ngày 21/10, TAND TP Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm dân sự liên quan vụ “xây nhầm nhà” trên đất người khác, xảy ra tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng). Theo đó, bản án dân sự sơ thẩm số ngày 11/8/2025 của TAND khu vực 1 - Hải Phòng cũng có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định này.

Ngôi nhà xây nhầm trên thửa đất của người khác tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng nhìn từ trên cao.

Nguyên nhân đình chỉ xét xử phúc thẩm là bị đơn, tức ông Đỗ Văn Hữu, xin rút đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 - TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng để trả lại thửa đất cho gia đình bà Trần Thị Kim Loan.

Hồ sơ vụ việc thể hiện, ngày 23/9/2024, bà Trần Thị Kim Loan mua lô đất rộng 60 m2 tại thôn 7, xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), nay là tổ dân phố số 7, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Ngày 19/10/2024, bà Loan được UBND huyện Thủy Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại lô đất trên.

Tuy nhiên, ngày 20/11/2024, gia đình bà Loan đến kiểm tra thì bất ngờ phát hiện trên mảnh đất của gia đình vừa mua bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu (ở thôn 7, xã Kiền Bái) chiếm giữ, xây dựng nhà ở 2 tầng. Ngay lập tức, bà Loan gửi đơn trình báo chính quyền địa phương.

Một ngày sau, UBND xã Kiền Bái tổ chức kiểm tra, mời các bên làm việc. Tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận xây dựng nhà trên đất của gia đình bà Loan là do nhầm lẫn vì gia đình ông cũng mua một lô đất, cách thửa đất nhà bà Loan 4 thửa.

UBND xã Kiền Bái thời điểm đó đã yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu dừng thi công xây dựng nhà trên đất của gia đình bà Loan.

Tuy nhiên, một tuần sau, tổ công tác thuộc UBND xã Kiền Bái đến kiểm tra, phát hiện công trình nhà "xây nhầm" vẫn có công nhân thi công. Tổ công tác đã lập biên bản, tiếp tục yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu dừng thi công.

Mặc dù chính quyền sở tại thời điểm đó liên tục yêu cầu dừng thi công, ông Đỗ Văn Hữu vẫn cố tình xây dựng, hoàn thiện ngôi nhà 2 tầng. Gia đình bà Loan sau đó khởi kiện vụ việc đến toà án.

Nhìn gần ngôi nhà 2 tầng của ông Hữu xây nhầm trên đất của bà Loan ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Ngày 15/9/2025, UBND phường Thiên Hương tổ chức buổi họp liên quan đến vụ việc. UBND phường Thiên Hương khẳng định, thửa đất có công trình xây nhà nhầm thuộc sở hữu của gia đình bà Trần Thị Kim Loan theo chứng nhận quyền sử dụng đã được cấp. Đồng thời, yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu chấp hành bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 khi có hiệu lực.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Hữu đã dùng quyền của bị đơn trong thời hạn luật định, kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 - Hải Phòng.

Sau đó, đến ngày 23/9/2025, bà Trần Thị Kim Loan đã gửi đơn tới Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng tố giác tội phạm đối với ông Đỗ Văn Hữu về hành vi “Chiếm đoạt quyền sử dụng đất”.