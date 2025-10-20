Toàn cảnh khu đất xảy ra vụ xây nhầm nhà, hoán đổi rồi lại 'xây nhầm'

Theo ghi nhận của Tiền Phong, thửa đất 172 mà anh Lê Quang Hải (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk) xây dựng là nhà thứ 2 trong ảnh, tính từ trái qua. Ngôi nhà này nằm ở hẻm 92/61 đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk (trước là phường Tân An cũ, thành phố Buôn Ma Thuột).

Theo quy hoạch sử dụng đất của thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, toàn bộ khu vực trên là đất ở đô thị.

Nhìn theo bản đồ vệ tinh, được cập nhật trên ứng dụng Guland (Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất trực tuyến) thì thửa 172 của anh Lê Quang Hải nằm vị trí thứ 4 (tính từ trên xuống), dưới thửa 180 của ông Nguyễn Văn Ban (thửa số 3). Mỗi thửa có mặt tiền 5 m, dài khoảng 23 m.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của anh Hải, khi anh mua thửa đất 172 vào đầu năm 2024, cả khu đất trên mới có một nhà đầu tiên ở đầu dãy xây dựng (thửa 178, số một trong ảnh).

Theo anh Hải, khi mua đất, bên môi giới chỉ bàn giao sổ và vị trí đất đã vạch sẵn trên thực địa. Tuy nhiên, sau khi anh tra cứu thông tin trên ứng dụng Guland, thấy thửa đất 172 của mình lại nằm ở vị trí tính từ cái cột điện có sẵn, kéo sang phải khoảng 5 m. Do chủ quan, nghĩ đúng rồi nên anh không thuê đơn vị đo đạc lại tọa độ thửa đất nữa, bắt đầu thuê đơn vị xây dựng.

Xây móng xong, anh Hải tình cờ gặp một phụ nữ là chủ thửa đất 179. Người này cho biết ở giữa thửa đất chị này và thửa của Hải có thửa 180 của ông Nguyễn Văn Ban (SN 1971, trú xã Krông Năng, Đắk Lắk). Lúc này, Hải mới tá hỏa, cho dừng thi công, tìm thuê một công ty chuyên về đo đạc bằng tọa độ RTK (phương pháp đo Real-Time Kinematic giúp vị trí có độ chính xác cao, đạt đến mức centimet) để xác minh lại.

Nhà ông Ban biết Hải xây nhầm móng nên đã ý kiến lên UBND phường Tân An, tổ chức họp với các bên liên quan. Sau đó, ông Ban đề nghị đổi đất cho Hải để Hải tiếp tục xây nhà trên móng đã có.

Tuy nhiên, sợ phiền phức sau này nên Hải đã đi xin trích lục bản đồ trên Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột (cũ), rồi thuê công ty có pháp nhân đo đạc, cắm lại mốc tọa độ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, hoàn trả lại đất cho ông Ban.

Thấy nhà Hải sau đó xây lại vẫn bị lấn sang đất nhà mình (khoanh đỏ) gần 2 m nên ông Ban tiếp tục ý kiến lên UBND phường và gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ).

Do trúng thời điểm sáp nhập tỉnh, sắp xếp lại chính quyền hai cấp nên đơn chưa được tiếp nhận, còn nhà thì Hải đã gần hoàn thiện. Trong ảnh, đất nhà ông Ban 5 m mặt ngang đã bị nhà Hải lấn gần 2 m.

Anh Hải thừa nhận chủ quan khi không thuê công ty đo đạc, cắm mốc theo tọa độ trên máy từ đầu lúc mới mua đất. Hầu hết hộ khác mua cũng nhận sổ và vị trí cắm mốc sẵn của chủ cũ bàn giao. Theo anh Hải, hướng xử lý tiếp theo cần chờ cơ quan chức năng vào cuộc, phân định rõ ràng.

Còn ông Ban lo ngại sau nhà Hải, một số người mua đất bên dưới cũng bắt đầu xây móng, nếu không có sự vào cuộc kịp thời của chính quyền, có thể sẽ xảy ra tranh chấp giữa các nhà sau này.

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác đến nay đã được “thần đèn” di dời về đúng vị trí đất. Kinh phí xây dựng căn nhà khoảng 800 triệu đồng, kinh phí di dời hơn 200 triệu đồng.

Anh N.M.T xin lỗi vợ chồng chị Võ Thu Thảo vì xây nhầm nhà trên đất của anh chị, hứa trong vòng 45 ngày sẽ di dời nhà, trả lại hiện trạng đất.

UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM) vừa gửi giấy mời những người liên quan trong vụ xây nhầm nhà trên đất người khác đến trụ sở làm việc.

