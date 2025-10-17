Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
‘Thần đèn’ đưa căn nhà xây nhầm trên đất người khác về đúng vị trí

  • Thứ sáu, 17/10/2025 11:43 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác đến nay đã được “thần đèn” di dời về đúng vị trí đất. Kinh phí xây dựng căn nhà khoảng 800 triệu đồng, kinh phí di dời hơn 200 triệu đồng.

Xay nha nham dat TP.HCM anh 1
Xay nha nham dat TP.HCM anh 2

Ngày 17/10, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở phường Chánh Hiệp, TPHCM, hiện nay đã được công ty dịch vụ di dời công trình (còn gọi là thần đèn) tiến hành thi công di dời về vị trí đất chính chủ.
Xay nha nham dat TP.HCM anh 3
Xay nha nham dat TP.HCM anh 4

Ông Th. - người đang sống tại căn nhà xây nhầm cho biết, trước đó tại buổi hòa giải do UBND phường Chánh Hiệp chủ trì, hai bên đã thống nhất phương án cho thời gian 45 ngày để di dời căn nhà.
Xay nha nham dat TP.HCM anh 5
Xay nha nham dat TP.HCM anh 6

Theo ông Th, "thần đèn" di dời căn nhà xây nhầm với mức phí hơn 200 triệu đồng. Căn nhà này có kinh phí xây dựng khoảng 800 triệu đồng.
Xay nha nham dat TP.HCM anh 7

Như Tiền Phong đã đưa tin, vợ chồng chị V.T.T. có mua miếng đất thửa 813, tờ bản đồ 82 tại hẻm thuộc nhánh đường ĐX.066, phường Chánh Hiệp, TPHCM với diện tích 71,4m2, từ năm 2024.
Xay nha nham dat TP.HCM anh 8

Ngày 14/6, gia đình chị T. đến kiểm tra, đo đạc đất để chuẩn bị xây nhà và phát hiện đất đã bị người khác xây nhà.
Xay nha nham dat TP.HCM anh 9

Phát hiện vụ việc, gia đình chị T. đã trao đổi với bên xây nhà nhầm đất của mình.
Xay nha nham dat TP.HCM anh 10

Sau nhiều lần trao đổi qua lại, chị T. đã đưa ra những phương án giải quyết sẽ bán lại đất cho người xây nhầm, những phương án này bất thành.
Xay nha nham dat TP.HCM anh 11

Ngày 18/9, gia đình chị T. có đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai, gửi đến UBND phường Chánh Hiệp về việc đất của chị bị người khác xây nhầm. Chiều 24/9, UBND phường Chánh Hiệp tổ chức hòa giải thành và bên xây nhà nhầm đất thuê “thần đèn” đến di dời.
Xay nha nham dat TP.HCM anh 12

Ông Th. cho biết, việc xây nhầm nhà trên đất của chị T. là sai và gia đình không hề có ý định xây nhầm để chiếm đoạt. Đây chỉ là sự nhầm lẫn xuất phát từ việc hai lô đất liền kề, khi xây dựng không nhờ đơn vị đo đạc để xác định vị trí.

https://tienphong.vn/than-den-dua-can-nha-xay-nham-tren-dat-nguoi-khac-ve-dung-vi-tri-post1787928.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xây nhà nhầm đất TP.HCM Phường Chánh Hiệp TP.HCM Xây nhầm đất khác Võ Thu Thảo Xây nhà đất khác

