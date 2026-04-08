Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử giải trí Hàn Quốc có diễn biến mới

  • Thứ tư, 8/4/2026 21:33 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Diễn viên Cha Eun Woo (tên thật Lee Dong Min) gây chấn động dư luận Hàn Quốc khi vướng cáo buộc trốn thuế khoảng 20 tỷ won. Mới đây, anh cho biết vừa nộp đầy đủ số tiền thuế này.

Theo Chosun, hôm 8/4, Cha Eun Woo lên tiếng xin lỗi, sau cáo buộc trốn thuế khiến hình ảnh diễn viên xấu đi trong mắt công chúng.

"Tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng, hoang mang do những tranh cãi liên quan đến vấn đề nộp thuế của tôi. Trong quá trình các thủ tục hành chính đang diễn ra, tôi buộc phải thận trọng trong việc đưa ra lập trường, và tôi cũng xin lỗi một lần nữa vì đã lên tiếng muộn.

Tôi tôn trọng quy trình và kết quả điều tra của Cơ quan Thuế Quốc gia, đồng thời đã nộp toàn bộ số thuế liên quan để tránh phát sinh thêm bất kỳ sự hiểu lầm nào. Tôi cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành các thủ tục còn lại", tài tử chia sẻ.

Cha Eun Woo anh 1

Cha Eun Woo thông báo đã nộp bù khoảng 20 tỷ won tiền thuế. Ảnh: Chosun.

Cha Eun Woo cho biết thêm: "Để tránh lặp lại vấn đề tương tự, tôi sẽ kiểm soát toàn bộ hoạt động của mình một cách thận trọng và nghiêm ngặt hơn. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để trở thành một Cha Eun Woo có trách nhiệm với mọi lựa chọn và hành động của mình. Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc".

Trước đó, nam diễn viên bị nghi ngờ đã nộp thuế thông qua một công ty "vỏ bọc" do mẹ ruột thành lập, qua đó áp dụng thuế suất doanh nghiệp thấp hơn hơn rất nhiều so với mức thuế thu nhập cá nhân tối đa 45%.

Vào tháng 7 năm ngoái, tài tử phải trải qua cuộc thanh tra thuế đột xuất quy mô lớn từ Cục Điều tra 4 thuộc Cơ quan Thuế khu vực Seoul và bị thông báo truy thu số tiền thuế vượt 20 tỷ won. Ban đầu, Cha Eun Woo không chấp nhận kết luận của cơ quan thuế và từng thuê một hãng luật lớn để tiến hành khiếu nại quyết định truy thu thuế.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Hoàng Nhi

Cha Eun Woo trốn thuế

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý