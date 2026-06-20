Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vũ Thúy Quỳnh hiện tại

  • Thứ bảy, 20/6/2026 15:13 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện tại một show thời trang mới đây, gây chú ý với trang phục phong cách gợi cảm.

Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh góp mặt trong show của một nhà thiết kế, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam xuân hè 2026. Sự xuất hiện của người đẹp thu hút sự chú ý bởi gần đây cô vướng bàn tán về chuyện đời tư.

Tại sự kiện, Vũ Thúy Quỳnh lựa chọn thiết kế đầm dạ hội tông nude ánh camel, phom dáng ôm sát cơ thể. Trang phục có phần cổ yếm khoét sâu, kết hợp đường xẻ tà cao, giúp tôn vóc dáng và tạo hiệu ứng mềm mại khi di chuyển. Chất liệu có độ rủ nhẹ, bám theo đường nét cơ thể, phù hợp với không khí của một show diễn thời trang.

Trong video ghi lại tại sự kiện, Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện ở khu vực thảm đỏ, tạo dáng trước ống kính. Ở một số khoảnh khắc, cô trò chuyện, giao lưu cùng các khách mời xung quanh.

Vu Thuy Quynh anh 1Vu Thuy Quynh anh 2

Hình ảnh Vũ Thúy Quỳnh tại show thời trang mới đây. Ảnh: @vuthuyquynh.

Gần đây, Vũ Thúy Quỳnh bị đồn mang bầu sau khi một số hình ảnh, video tại một sự kiện được lan truyền trên mạng xã hội. Dân mạng cho rằng vòng hai của cô có phần khác lạ, đồng thời chú ý đến những khoảnh khắc người đẹp đặt tay lên bụng.

Giữa những đồn đoán, Vũ Thúy Quỳnh không đưa ra phản hồi cụ thể. Tuy nhiên, khi cô chia sẻ video diện váy khoe vóc dáng táo bạo, dân mạng cho rằng cô ngầm phủ nhận tin đồn nói trên. Ở phía dưới video, một số thành viên mạng vẫn bình luận về chuyện mang bầu, song Thúy Quỳnh không trả lời.

Đầu 2026, Vũ Thúy Quỳnh công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Đức Phạm. Cả hai có những khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn trong một chuyến du lịch biển. "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh. Hôm nay là ngày cuối năm, không mong gì hơn là chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an", người đẹp chú thích.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, cao 1,74 m. Cô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, 2023; đạt được giải Á quân 3 The New Mentor 2023, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Vì sao Pax Thiên chưa bỏ họ Brad Pitt

Pax Jolie-Pitt vẫn giữ liên hệ với gia đình bên nội dù không còn gần gũi Brad Pitt. Thông tin gây chú ý khi các con của cặp sao lần lượt bỏ họ Pitt.

3 giờ trước

'Brooklyn đang làm tổn hại gia đình'

Thương hiệu Beckham có thể sẽ chịu tổn thất nặng nề sau khi con trai Brooklyn nhắm vào những mâu thuẫn gia đình trong quảng cáo mới nhất.

5 giờ trước

Bí mật của 'mỹ nhân đẹp nhất 2026'

Anne Hathaway khéo che bụng bầu trong tour quảng bá "Devil Wears Prada 2" bằng loạt trang phục rộng. Nữ diễn viên vẫn làm việc dày đặc trước khi báo tin vui.

6 giờ trước

Minh An

Vũ Thúy Quỳnh Điện Biên Hoa hậu Hoàn vũ giải trí nghệ sĩ phim ảnh

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý