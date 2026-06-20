Vũ Thúy Quỳnh hiện tại

Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện tại một show thời trang mới đây, gây chú ý với trang phục phong cách gợi cảm.

Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh góp mặt trong show của một nhà thiết kế, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam xuân hè 2026. Sự xuất hiện của người đẹp thu hút sự chú ý bởi gần đây cô vướng bàn tán về chuyện đời tư.

Tại sự kiện, Vũ Thúy Quỳnh lựa chọn thiết kế đầm dạ hội tông nude ánh camel, phom dáng ôm sát cơ thể. Trang phục có phần cổ yếm khoét sâu, kết hợp đường xẻ tà cao, giúp tôn vóc dáng và tạo hiệu ứng mềm mại khi di chuyển. Chất liệu có độ rủ nhẹ, bám theo đường nét cơ thể, phù hợp với không khí của một show diễn thời trang.

Trong video ghi lại tại sự kiện, Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện ở khu vực thảm đỏ, tạo dáng trước ống kính. Ở một số khoảnh khắc, cô trò chuyện, giao lưu cùng các khách mời xung quanh.

Hình ảnh Vũ Thúy Quỳnh tại show thời trang mới đây. Ảnh: @vuthuyquynh.

Gần đây, Vũ Thúy Quỳnh bị đồn mang bầu sau khi một số hình ảnh, video tại một sự kiện được lan truyền trên mạng xã hội. Dân mạng cho rằng vòng hai của cô có phần khác lạ, đồng thời chú ý đến những khoảnh khắc người đẹp đặt tay lên bụng.

Giữa những đồn đoán, Vũ Thúy Quỳnh không đưa ra phản hồi cụ thể. Tuy nhiên, khi cô chia sẻ video diện váy khoe vóc dáng táo bạo, dân mạng cho rằng cô ngầm phủ nhận tin đồn nói trên. Ở phía dưới video, một số thành viên mạng vẫn bình luận về chuyện mang bầu, song Thúy Quỳnh không trả lời.

Đầu 2026, Vũ Thúy Quỳnh công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Đức Phạm. Cả hai có những khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn trong một chuyến du lịch biển. "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh. Hôm nay là ngày cuối năm, không mong gì hơn là chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an", người đẹp chú thích.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, cao 1,74 m. Cô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, 2023; đạt được giải Á quân 3 The New Mentor 2023, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.