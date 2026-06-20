Bí mật của 'mỹ nhân đẹp nhất 2026'

Anne Hathaway khéo che bụng bầu trong tour quảng bá "Devil Wears Prada 2" bằng loạt trang phục rộng. Nữ diễn viên vẫn làm việc dày đặc trước khi báo tin vui.

Theo Page Six, Anne Hathaway đã giấu việc mang thai con thứ ba trong suốt tour quảng bá phim Devil Wears Prada 2. Nữ diễn viên 43 tuổi thường lựa chọn loạt trang phục rộng rãi, ít ôm sát cơ thể để khéo léo che vòng hai.

Anne Hathaway trong buổi quảng bá ở Mexico. Ảnh: ELLE.

Cô bắt đầu tour quảng bá vào ngày 30/3 tại Mexico City với chân váy đen Schiaparelli dài đến mắt cá chân, phối cùng blazer đồng bộ. Tối cùng ngày, Hathaway tiếp tục xuất hiện trong một thiết kế dáng rộng thuộc bộ sưu tập Thu 2026 của Stella McCartney, kết hợp boots đen cao quá gối.

Trong suốt hành trình quảng bá từ cuối tháng 3 đến tháng 5, Hathaway thường xuyên ưu tiên những bộ cánh có phom dáng thoải mái. Đầu tháng 4, cô diện đầm Valentino Haute Couture Xuân 2026 với nhiều lớp bèo nhún, giúp che bụng bầu. Ngôi sao Princess Diaries cũng chọn áo kẻ sọc dài tay dáng rộng, phối cà vạt đỏ và quần nâu.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 6/4, Hathaway mặc áo len dáng rộng của Sacai, đi cùng quần váy rộng. Tại các buổi công chiếu ở Tokyo, Seoul và Thượng Hải, cô tiếp tục lựa chọn những thiết kế có tua rua, họa tiết, chất liệu dày hoặc dáng váy bay bổng để tránh lộ vóc dáng.

Khi trở lại Mỹ vào tháng 5 để hoàn tất các hoạt động quảng bá tại New York, Hathaway mặc bộ suit váy thuộc Michael Kors Collection Thu 2026, nhấn bằng chi tiết khăn choàng bất đối xứng ở hông và thắt lưng khóa vàng của Khaite. Chất liệu dày cùng điểm nhấn ở phần eo tiếp tục giúp cô giấu bụng bầu.

Hathaway thường xuyên diện các trang phục eo rộng, giúp cô giấu bụng bầu. Ảnh: Valentino.

Dù vậy, trong một số hình ảnh, vòng hai của nữ diễn viên vẫn thoáng lộ rõ. Suốt tháng 5, Hathaway vẫn đều đặn xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, trong đó có Met Gala 2026 và show Louis Vuitton Cruise 2027. Tại Met Gala, cô mặc đầm dạ hội Michael Kors được vẽ tay, có phần váy xòe rộng từ eo. Ở show Louis Vuitton cuối tháng 5, nữ diễn viên chọn một thiết kế xám dáng rộng, dài đến mắt cá chân, tay phồng, giúp che phần lớn đường nét cơ thể.

Một nguồn tin chia sẻ với People rằng Hathaway đã hoàn thành toàn bộ tour quảng bá Devil Wears Prada 2 vòng quanh thế giới trong lúc mang thai. Người này ca ngợi tinh thần làm việc của cô là “không thể tin được” và ví nữ diễn viên như một “siêu anh hùng”.

Hathaway công bố tin mang thai hôm thứ Sáu bằng một video ngọt ngào trên Instagram. Trong clip, ngôi sao Interstellar bước vào khung hình với chiếc váy trắng mềm mại, nhìn vào máy quay rồi nhẹ nhàng hạ tay để lộ bụng bầu. Cô mỉm cười, ôm bụng trước khi chạy khỏi khung hình. Cùng ngày, Page Six cũng có loạt ảnh Hathaway để lộ bụng bầu trong kỳ nghỉ tại St. Tropez.