Vì sao Pax Thiên chưa bỏ họ Brad Pitt

Pax Jolie-Pitt vẫn giữ liên hệ với gia đình bên nội dù không còn gần gũi Brad Pitt. Thông tin gây chú ý khi các con của cặp sao lần lượt bỏ họ Pitt.

Theo Page Six, Pax Jolie-Pitt vẫn duy trì mối quan hệ với gia đình bên nội. Một nguồn tin độc quyền tiết lộ rằng Pax vẫn giữ liên lạc và tiếp tục dành thời gian cho gia đình phía Brad Pitt. Gần đây, anh được cho là đã cùng người thân bên nội đi ăn tối và tham dự buổi tiệc mừng đính hôn của em họ Sydney Pitt với Archimede Jerome.

Pax (ảnh trái) tham dự buổi tiệc mừng đính hôn của Sydney Pitt. Ảnh: Backgird, Instagram/@pidney

Theo nguồn tin, buổi gặp gỡ còn có sự tham dự của Julie Pitt Neal (em gái Brad Pitt), cùng con gái Reagan Pitt và nhiều thành viên thân thiết khác trong gia đình. Trước đó, hồi tháng 3, Sydney Pitt chia sẻ tin đính hôn trên Instagram.

Dù vẫn gần gũi với họ hàng bên nội, song Pax “không có nhiều mối quan hệ với Brad”.

Thông tin về Pax gây chú ý trong bối cảnh một số người con của Angelina Jolie và Brad Pitt thời gian qua có động thái bỏ họ “Pitt”. Zahara, 21 tuổi, gần đây đã nộp giấy tờ xin đổi tên hợp pháp từ Zahara Jolie-Pitt thành Zahara Jolie.

Tháng trước, Maddox, 24 tuổi, cũng nộp hồ sơ pháp lý xin bỏ chữ “Pitt” khỏi họ, viện dẫn lý do cá nhân trong tài liệu gửi tòa. Trước đó, anh đã sử dụng tên Maddox Jolie trong công việc, bao gồm phần ghi danh ở bộ phim Couture, dự án có Angelina Jolie tham gia và Maddox làm trợ lý đạo diễn.

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con gần như không thể cứu vãn. Ảnh: WireImage.

Vào tháng 5/2024, Shiloh được tòa án Los Angeles chấp thuận yêu cầu bỏ họ “Pitt” khỏi tên hợp pháp sau khi tròn 18 tuổi. Knox, con trai út của cặp sao, cũng được cho là đã dùng tên Knox Jolie trên bằng tốt nghiệp trung học tại Fusion Academy ở Los Angeles hồi đầu tháng. Knox sẽ bước sang tuổi 18 vào ngày 12/7.

Brad Pitt và Angelina Jolie từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất Hollywood. Hai người hoàn tất vụ ly hôn kéo dài vào tháng 12/2024, khép lại hơn 8 năm thủ tục pháp lý kể từ khi Angelina nộp đơn chấm dứt hôn nhân vào tháng 9/2016.