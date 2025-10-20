Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vụ thực phẩm ôi thiu vào trường: Hiệu trưởng cam kết không tái diễn

  • Thứ hai, 20/10/2025 08:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê xin lỗi vì để xảy ra vụ việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh.

Liên quan đến vụ việc thực phẩm có mùi ôi, thiu được đưa vào bữa ăn bán trú Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), ngày 19/10, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đã thống nhất chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty Nhật Anh. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới cho học sinh sẽ được thực hiện theo quy trình đấu thầu dưới sự chỉ đạo và giám sát của UBND xã Bình Minh.

Theo bà Nam, trong thời gian chờ hoàn thiện quy trình đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới, trường tạm thời điều chỉnh phương án tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Theo đó, phụ huynh có thể chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con mang đến trường và cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhà trường sẽ bố trí giáo viên chăm sóc, giám sát học sinh ăn và nghỉ trưa tại trường; hoặc phụ huynh đón con về ăn trưa và nghỉ ngơi từ 10h30, sau đó đưa trở lại trường lúc 13h30 để học buổi chiều.

Bà Nam cũng xin lỗi phụ huynh vì để xảy ra vụ việc vừa qua. Bà mong muốn nhận được sự cảm thông, đồng hành của phụ huynh và cam kết không để tái diễn tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại trường.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 15/10, trên mạng xã hội, phụ huynh Trường Tiểu học Cự Khê phản ánh chất lượng thực phẩm cho bữa ăn bán trú không đảm bảo. Cụ thể, nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ được đưa đến trường học để chế biến bữa trưa cho học sinh đã bị bốc mùi, chảy nước.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Bình Minh đã làm việc với Trường Tiểu học Cự Khê và Công ty Nhật Anh.

UBND xã cũng thành lập Đoàn liên ngành, phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố kiểm tra chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê. Kết quả cho thấy, đã phát hiện ra nhiều vi phạm trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê.

Liên quan đến vụ việc này, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đã chỉ đạo UBND xã Bình Minh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Thanh Hiếu/Tiền Phong

