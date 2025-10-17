Kết quả xác minh vụ đưa thịt ôi vào bữa ăn của học sinh tiểu học

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội ghi nhận các tồn tại như khu vực sơ chế, chế biến có ruồi; khu nấu ăn, chia suất ăn được bố trí chung với khu rửa có khả năng nhiễm chéo.

Liên quan tới vụ việc đưa thịt ôi, trứng hỏng vào bữa ăn của học sinh Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh (Hà Nội), ngày 16/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã có báo cáo, xác minh thông tin phản ánh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã ghi nhận các tồn tại như khu vực sơ chế, chế biến có ruồi; khu nấu ăn, chia suất ăn được bố trí chung với khu rửa có khả năng nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước khu vực chế biến không kín, ứ đọng, có mùi hôi; không thực hiện kiểm thực 3 bước ngày 16/10; không đủ bàn chia đồ ăn (chỉ có hai bàn inox nhỏ chia đồ cho 1.450 suất ăn).

Tại buổi kiểm tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh đã xuất trình giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ chứng minh nguồn gốc thực phẩm (Hợp tác xã Canh Nậu), phiếu kiểm nghiệm nước sinh hoạt (nhà trường sử dụng nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Nhất Phát cung cấp); hợp đồng hóa đơn mua nước uống trực tiếp cho học sinh (nước uống đóng chai Lavie).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị xã Bình Minh kiểm soát nghiêm túc việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Cự Khê nói riêng và các trường học trên địa bàn xã Bình Minh nói chung.

Các nhà cung cấp chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm; chủ động kiểm soát thường xuyên truy xuất nguồn gốc, nguyên liệu thực phẩm cung cấp, sử dụng trong các bếp ăn tập thể trường học; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có); có phương án thay thế các nhà cung cấp không đáp ứng các điều kiện theo Hướng dẫn 02/HD-BCĐ và báo cáo kịp thời về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Trước đó, theo thông tin phản ánh vụ việc đưa thịt ôi, trứng hỏng vào Trường Tiểu học xã Cự Khê do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh là đơn vị đang cung cấp suất ăn theo hình thức nấu ăn tại trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã làm việc và phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Cự Khê.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã, vào hồi 6h10 ngày 15/10, tổ giám sát gồm phụ huynh học sinh và đại diện Trường Tiểu học Cự Khê giám sát công tác cung cấp thực phẩm và bếp ăn bán trú của Trường Tiểu học Cự Khê. Bếp ăn bán trú của trường hiện do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh là đơn vị nấu ăn tại trường.

Tại thời điểm giám sát, tổ giám sát gồm hai phụ huynh học sinh, một cán bộ y tế nhà trường đã ghi nhận nguyên liệu dùng cho bữa ăn trưa ngày 15/10 gồm thịt lợn (sống) và trứng cút đã được bóc sẵn được để trong các túi nilon, ngay sau khi mở túi thì phát hiện có mùi lạ.

Sau khi mở túi nylon một thời gian, thịt hết mùi lạ và tiếp tục được đưa vào chế biến. Đối với trứng cút bóc sẵn có mùi tanh, đơn vị cung cấp đã thay thế bằng trứng gà.

Nhà cung cấp thực phẩm cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh là Hợp tác xã Canh Nậu có địa chỉ tại Bản Đồn, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Cự Khê, đại diện phụ huynh học sinh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh về sự việc nêu trên, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh yêu cầu công ty dừng hợp đồng cung cấp thực phẩm với Hợp tác xã Canh Nậu; yêu cầu Trường Tiểu học Cự Khê tăng cường quản lý giám sát, thực hiện quy định an toàn thực phẩm và kịp thời báo cáo về Ủy ban Nhân dân xã khi có bất thường.

Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh cũng ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 15/10 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức ăn bán trú, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Bình Minh năm học 2025-2026 để kiểm tra bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn.