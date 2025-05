Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long: Người mẹ nói về buổi làm việc mới với CQĐT

Cán bộ điều tra vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long hiện giờ ra sao?

Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Trưởng Công an huyện Trà Ôn (đã giải thể), cho biết đã có giải trình với Công an tỉnh Vĩnh Long và Bộ Công an về quá trình tố tụng vụ tai nạn.