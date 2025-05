Toàn cảnh vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về quá trình giải quyết của các cơ quan tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: E.X.

Vụ tai nạn thương tâm

Khoảng 16h ngày 4/9/2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe tải mang biển số 84C - 102.77 lưu thông trên đường. Khi đến đoạn qua xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, do tránh một xe bán tải đỗ bên đường, tài xế Trung đã điều khiển xe lấn sang phần đường ngược chiều để vượt lên.

Cùng lúc đó, có hai nữ sinh đi xe đạp điện ở chiều ngược lại đang tới. Em T.N.X.N. (đi phía trước) khi thấy xe tải lấn làn đã kịp thời dừng lại. Tuy nhiên, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn), đi xe đạp điện phía sau, đã tông vào xe của bạn, loạng choạng rồi ngã ra đường, đúng lúc bánh trước xe tải của tài xế Trung đi tới và cán qua người, khiến em Trân tử vong tại chỗ.

Quan điểm khác nhau về điều tra ban đầu

Sau vụ tai nạn, quá trình điều tra và xác định nguyên nhân, trách nhiệm đã nảy sinh những quan điểm trái chiều rõ rệt giữa các cơ quan tố tụng tại huyện Trà Ôn.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn xác định lỗi chính do Trân không quan sát, không giữ khoảng cách, vi phạm khoản 23, điều 8, Luật giao thông đường bộ…

VKSND huyện và Tòa án huyện Trà Ôn lại cho rằng, lỗi hoàn toàn do tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung vượt xe không đảm bảo an toàn theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Lỗi của em Trân (người tử vong) được xác định là lỗi hành chính (liên quan việc điều khiển xe điện không đảm bảo an toàn), nhưng lỗi này không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn chết người.

Do không thống nhất được quan điểm xử lý vụ án hình sự, liên ngành tư pháp tỉnh Vĩnh Long đã phải vào cuộc để chỉ đạo, kiểm tra lại. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với VKSND tỉnh đã tổ chức thực nghiệm hiện trường và rà soát toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn.

Kết luận cuối cùng được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đưa ra vào cuối năm 2024 lại quay về xác định lỗi chính là do em Trân (nạn nhân) không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và không chú ý quan sát.

Dựa trên kết luận này, ngày 26/12/2024, Công an huyện Trà Ôn đã ra Quyết định số 760 về việc không khởi tố vụ án hình sự với lý do: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

7 tháng ròng rã đi khiếu nại của người cha

Quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Trà Ôn đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ gia đình nạn nhân, đặc biệt là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (bố ruột của em Trân). Ông Phúc cho rằng, kết luận và quyết định này là bất hợp lý và bỏ lọt tội phạm.

Không chấp nhận kết quả trên, ông Phúc bắt đầu hành trình khiếu nại gian nan kéo dài suốt 7 tháng.

Cụ thể, ngày 7/1/2025: Ông Phúc gửi đơn khiếu nại yêu cầu hủy Quyết định không khởi tố vụ án số 760 của Công an huyện Trà Ôn, đề nghị điều tra lại nguyên nhân cái chết của con gái và xem xét khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 17/1/2025: VKSND huyện Trà Ôn ban hành quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án số 760 của công an huyện. Quyết định này cho thấy VKSND huyện vẫn giữ quan điểm có cơ sở để xem xét khởi tố.

Hai bạn học của em Nguyễn Ngọc Bảo Trân là người chứng kiến vụ tai nạn. Ảnh: Đàm Đệ.

Ngày 23/1: Mặc dù quyết định không khởi tố lần 1 đã bị hủy bỏ, Công an huyện Trà Ôn lại tiếp tục ra Quyết định số 73 về việc không khởi tố vụ án hình sự lần thứ hai. Lý do được đưa ra lần này là: "không có sự việc phạm tội".

Từ tháng 2/2025 trở đi: Ông Phúc tiếp tục gửi đơn khiếu nại quyết định không khởi tố lần 2. Tuy nhiên, VKSND huyện Trà Ôn sau đó đã bác khiếu nại của ông Phúc và giữ nguyên quyết định của công an huyện. Ông Phúc tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên VKSND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định quyết định không khởi tố của công an huyện là thiếu khách quan.

Ngày 14/3, ông Nguyễn Thanh Trúc, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định giải khiếu nại của ông Phúc.

Theo đó, VKSND tỉnh Vĩnh Long giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại số 02 ngày 10/2 của Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn đối với quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1 của Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện.

Suốt 7 tháng, ông Phúc gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật, hy vọng tìm được sự công bằng cho con gái. Tuy nhiên, hai lần quyết định không khởi tố vụ án từ phía công an huyện, dù lý do có khác nhau, và kết quả trả lời khiếu nại của VKSND tỉnh Vĩnh Long khiến ông tuyệt vọng.

Người cha nổ súng bắn tài xế xe tải rồi tự sát

Khoảng 14h30 ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc mang theo súng xông vào nhà bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung. Tài xế Trung bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã dùng súng tự sát và đã tử vong sau đó. Vụ nổ súng gây xôn xao trong dư luận.

Sự vào cuộc của Bộ Công an và VKSND Tối cao

Ngay trong ngày 28/4/2025, sau khi nhận được thông tin về vụ nổ súng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án "Giết người" (liên quan hành vi của ông Phúc).

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an khẩn trương thẩm tra, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 và quá trình giải quyết khiếu nại liên quan.

Một ngày sau vụ nổ súng nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chính thức rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn về để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 2/5, sau khi kiểm tra hồ sơ vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có căn cứ xác định hành vi điều khiển xe ô tô của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an đã đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao hủy bỏ các quyết định không khởi tố vụ án trước đó của Công an huyện Trà Ôn. Cùng ngày, Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người" để điều tra hành vi của ông Phúc.

Ngày 4/5, Cục điều tra hình sự (VKSND Tối cao) đã làm việc trực tiếp với VKSND tỉnh Vĩnh Long, VKSND huyện Trà Ôn và những người liên quan để làm rõ có hay không việc cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm trong quá trình giải quyết vụ tai nạn ban đầu.

