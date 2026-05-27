Vụ nổ súng gây rúng động bóng đá Costa Rica trước trận gặp Anh

Hai tuần trước trận giao hữu gặp tuyển Anh tại Orlando (Mỹ), tuyển Costa Rica rúng động bởi sự cố nghiêm trọng liên quan đến 3 cầu thủ trong danh sách triệu tập.

Theo truyền thông địa phương, các cầu thủ Alejandro Bran, Kenneth Vargas và Warren Madrigal bị gạch tên khỏi đội tuyển sau vụ việc nổ súng xảy ra bên ngoài một quán bar vào rạng sáng 25/5.

Cảnh sát cho biết sự việc diễn ra khi 2 nhóm người được yêu cầu rời khỏi quán do gây rối. Chỉ ít phút sau đó, nhiều tiếng súng vang lên khiến khu vực náo loạn. Một chiếc xe được cho là của Bran bị bắn tới 9 phát đạn.

Người đại diện của Bran, Saul Araiza, khẳng định thân chủ không liên quan đến vụ ẩu đả. Ông cho rằng cầu thủ chỉ có mặt không đúng thời điểm và không tham gia vào bất kỳ xung đột nào.

Araiza cũng nhấn mạnh Bran không uống rượu và không có tranh chấp với bất kỳ ai trong thời điểm xảy ra sự việc. Tuy nhiên, hình ảnh tiêu cực tiếp tục bủa vây cầu thủ này. Trước đó, anh từng bị cảnh sát còng tay trong một vụ việc liên quan đến gây rối trật tự vào tháng 3.

Ngay sau sự cố, Liên đoàn Bóng đá Costa Rica xác nhận loại Bran khỏi danh sách tập trung đội tuyển. Không lâu sau đó, Vargas và Madrigal cũng bị gạch tên.

Ở cấp CLB, đội bóng LD Alajuelense cũng ra thông báo đình chỉ hoạt động với Bran và Vargas. Ngoài ra, phía cảnh sát xác nhận mở cuộc điều tra về vụ nổ súng.

Costa Rica không giành quyền tham dự World Cup năm nay, sau khi kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 3, xếp sau Haiti và Honduras. Đây là lần đầu tiên sau 3 kỳ World Cup liên tiếp đội bóng Trung Mỹ vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.