Vụ lừa chấn động bóng đá Tây Ban Nha

Một đường dây lừa đảo nhắm vào cầu thủ trẻ Nam Mỹ vừa bị triệt phá tại Madrid, phơi bày mặt tối phía sau những lời hứa tiếp cận vào nền bóng đá đỉnh cao.

Cảnh sát TBN đã bắt giữ người đàn ông liên quan đến vụ việc. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha.

Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha xác nhận đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc lừa đảo, làm giả giấy tờ và hỗ trợ nhập cư trái phép.

Đối tượng bị cho là đứng sau đường dây dụ dỗ các cầu thủ trẻ Nam Mỹ sang Tây Ban Nha thi đấu chuyên nghiệp.

Theo điều tra, kẻ này tiếp cận các nạn nhân, tự nhận có mối quan hệ với nhiều CLB hàng đầu tại Tây Ban Nha. Người này hứa hẹn giúp họ gia nhập đội bóng, đồng thời lo toàn bộ thủ tục pháp lý. Đổi lại, mỗi người phải trả khoảng 3.000 euro cho chi phí di chuyển, ăn ở và "dịch vụ môi giới".

Để tạo lòng tin, đối tượng cung cấp các "thư mời" được cho là từ các CLB. Nội dung khẳng định cầu thủ sẽ được thử sức ở đội một trong ba tháng và được hỗ trợ sinh hoạt. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ này đều bị xác định là giả mạo.

Sau khi các cầu thủ đặt chân tới Madrid, họ được đưa đi thử việc tại các đội bóng hạng thấp. Khi không thể đăng ký thi đấu do thiếu giấy tờ hợp lệ, họ buộc phải rời đội. Lúc này, kẻ lừa đảo đưa họ đến các nhà trọ tạm thời rồi cắt đứt liên lạc.

Hậu quả của những trường hợp này rất nghiêm trọng. Nhiều cầu thủ rơi vào cảnh không tiền bạc, không hỗ trợ, thậm chí phải ngủ ngoài đường. Phần lớn nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải vay tiền tại quê nhà để theo đuổi giấc mơ, khiến thiệt hại càng lớn.

Cảnh sát cho biết đã có ít nhất 6 nạn nhân trình báo với kịch bản tương tự. Đáng chú ý, phương thức này còn được sử dụng tại một số quốc gia châu Âu khác, trong đó có Italy.

Vụ việc là lời cảnh báo về những cạm bẫy phía sau giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp, nơi không phải mọi giấc mơ đều trở thành hiện thực.

