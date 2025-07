Vụ Isak xoay chuyển chóng mặt

Thời điểm này, tương lai của Isak khó đoán khi anh thông báo với CLB muốn tìm hiểu các bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng hè. Liverpool duy trì sự quan tâm với tiền đạo 25 tuổi, dù đã chi ra 70 triệu bảng chiêu mộ Hugo Ekitike.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Arne Slot sẽ đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ trong nước, đặc biệt là Chelsea. Theo The Independent, Chelsea không muốn bỏ qua cơ hội này khi đội chủ sân Stamford Bridge có tiềm lực tài chính đủ mạnh để tiến hành thương vụ.

Chelsea đã chiêu mộ hai tiền đạp gồm Liam Delap từ Ipswich Town và Joao Pedro từ Brighton. Thế nhưng, đội bóng thành London vẫn theo dõi tình hình của Isak. Chelsea thường xuyên có những động thái mua sắm bất ngờ và không ngạc nhiên nếu họ sớm đưa ra lời đề nghị.

Hiện tại, lựa chọn ưu tiên của Isak là Liverpool nhưng mọi chuyện rất khó đoán. Bên cạnh đó, Al Hilal từ Saudi Pro League cũng tham gia vào cuộc đua và sớm liên hệ trực tiếp với Newcastle. Khả năng gia nhập Al Hilal được cho là "khó khăn", nhưng Isak không đóng cửa cơ hội đến Trung Đông.

HLV Eddie Howe của Newcastle hy vọng có Isak trong đội hình mùa giải tới, nhưng ông cũng thừa nhận rằng sẽ là "rất ngớ ngẩn" nếu cam kết rằng tiền đạo này sẽ ở lại St. James’ Park. Mức giá của Isak được cho là rơi vào khoảng 150 triệu bảng, qua đó hứa hẹn trở thành bom tấn đắt nhất mùa hè.

