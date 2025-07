Newcastle chốt 'bom tấn' thay Isak

CĐV Newcastle tưởng như thở phào khi Liverpool chiêu mộ thành công Hugo Ekitike với giá 70 triệu bảng. Việc Liverpool có tiền đạo mới khiến nhiều người tin Alexander Isak sẽ tiếp tục gắn bó với sân St. James’ Park. Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ rẽ theo hướng khác.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Isak cân nhắc rời CLB, được Liverpool và một số ông lớn quan tâm. Nếu Isak ra đi, đó là cú sốc lớn với HLV Eddie Howe khi ông xem tiền đạo 24 tuổi là hạt nhân trong kế hoạch chinh phục Premier League và cả đấu trường châu Âu mùa tới.

Dù vậy, "Chích chòe" sớm có sự chuẩn bị. The Athletic khẳng định đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh sẽ theo đuổi Benjamin Sesko - chân sút trẻ đang khoác áo RB Leipzig. Mức giá của Sesko vào khoảng 87 triệu bảng.

"Newcastle cân nhắc chiêu mộ Benjamin Sesko trong trường hợp Alexander Isak ra đi", chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein thông tin. "Tiền đạo 22 tuổi là mục tiêu lâu dài của CLB và sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu cần thay thế Isak".

Sesko là chân sút triển vọng nhất Bundesliga, với 21 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 45 lần ra sân mùa trước. Nếu Newcastle thực sự đẩy nhanh thương vụ, đó sẽ là tin không vui cho MU khi đội bóng này cũng theo sát Sesko, bên cạnh các mục tiêu khác như Ollie Watkins và Nicolas Jackson.

Tương lai của Isak tại Newcastle dần trở nên mờ mịt. Nếu anh chuyển đến Liverpool, "Chích chòe" chuẩn bị sẵn phương án thay thế, và cuộc đua giành chữ ký Sesko hứa hẹn rất nóng trong những tuần cuối kỳ chuyển nhượng.

