Isak làm 'dậy sóng' chợ hè 2025

Theo The Athletic, Isak thông báo với Newcastle về việc ra đi và từ chối tham dự tour du đấu hè 2025. Anh muốn tìm kiếm cơ hội mới. Ngược lại, "Chích chòe" biết về kế hoạch của Isak và sẽ quyết định cách xử lý tiếp theo.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Hiện tại, Alexander Isak vẫn là mục tiêu của Liverpool, bất chấp đội bóng này vừa ký hợp đồng với Hugo Ekitike. Tuy nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào Newcastle".

Việc Isak vắng mặt trong trận giao hữu thua Celtic 0-4 hôm 19/7 và chuyến du đấu châu Á là do lựa chọn của chính anh. Newcastle kiên quyết giữ chân Isak với một hợp đồng mới, nhưng đồng thời tìm kiếm các phương án thay thế nếu anh ra đi.

Ban đầu Liverpool quan tâm đến Isak và sẵn sàng chi 120 triệu bảng để thực hiện thương vụ. Tuy nhiên, Newcastle khẳng định cầu thủ này không phải để bán. Sau cùng, "The Kop" chi 69 triệu bảng để chiêu mộ Ekitike. Nhưng với động thái từ Isak, Liverpool sẽ không từ bỏ. Trong khi đó, Al Hilal sẽ cố thuyết phục Isak tới Trung Đông chơi bóng.

Newcastle được cho là chấp nhận bán Isak với mức giá rơi vào khoảng 150 triệu bảng. Tuy nhiên, nếu anh vẫn ở lại, HLV Eddie Howe sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trong việc ổn định tâm lý của Isak, qua đó ảnh hưởng đến khởi đầu mùa giải mới của Newcastle.

Isak là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu. Chỉ Mohammed Salah (29 bàn) ghi nhiều bàn hơn anh (23 bàn) tại Premier League mùa trước. Isak gia nhập Newcastle từ Real Sociedad vào tháng 8/2022 với mức phí khoảng 60 triệu bảng và có 109 lần ra sân cho CLB.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.