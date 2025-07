Vụ Gyokeres đảo chiều chóng mặt

Trước đó, Arsenal được cho là sắp hoàn tất một trong những bom tấn được bàn tán nhiều nhất hè này. Sau hàng loạt tranh cãi căng thẳng giữa người đại diện Hasan Cetinkaya và Sporting xung quanh một thoả thuận ngầm, Arsenal tưởng chừng tháo gỡ mọi nút thắt để đưa Gyokeres về Emirates.

Ban lãnh đạo Sporting gần như chấp nhận mất chân sút chủ lực, thậm chí Arsenal còn chuẩn bị sẵn lịch kiểm tra y tế cho Gyokeres trong vài ngày tới. Tuy nhiên, tờ Record cho biết thương vụ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì vấn đề tài chính chưa thể thống nhất.

Arsenal đề xuất mức phí cố định 70 triệu euro cộng thêm 10 triệu euro tiền thưởng. Vấn đề phát sinh khi Sporting muốn các điều khoản thưởng này phải dễ đạt được, nhưng Arsenal lại không đồng ý. Căng thẳng lên đỉnh điểm khi cuộc đàm phán hôm thứ hai vừa qua đi vào ngõ cụt.

Dù vậy, mọi kịch bản vẫn còn bỏ ngỏ. Báo chí Bồ Đào Nha thậm chí tiết lộ khả năng Gyokeres hoặc người đại diện có thể công khai lên tiếng để gây áp lực. Được biết, tiền đạo 27 tuổi sẵn sàng đình công nếu Sporting tiếp tục làm khó, nhằm dọn đường sang London thi đấu.

Hợp đồng hiện tại của Gyokeres với Sporting còn hạn đến tháng 6/2028, nên đội bóng Bồ Đào Nha hoàn toàn ở thế cửa trên nếu đàm phán đổ bể.

Ở chiều ngược lại, Arsenal đang rất tích cực nâng cấp đội hình với những tân binh chất lượng như Martin Zubimendi, Christian Norgaard và Kepa Arrizabalaga. Đội bóng của Arteta còn đạt thỏa thuận chiêu mộ Noni Madueke từ Chelsea với mức giá hơn 50 triệu bảng. Eberechi Eze cũng là mục tiêu sau mùa giải bùng nổ giúp Crystal Palace đăng quang FA Cup.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.