Gyokeres chốt bến đỗ mới

Trả lời câu hỏi về việc có rời Bồ Đào Nha trong mùa hè này không, Gyokeres chia sẻ: "Có thể. Trong bóng đá, bạn không bao giờ biết trước được. Tôi không nghĩ về chuyện đó. Hãy chờ xem điều gì xảy ra. Điều quan trọng nhất là tôi muốn chơi cho một đội bóng thực sự cần tôi".

Gyokeres nói thêm: "Tôi đã dành nhiều năm ở Anh mà không thể thi đấu một trận nào ở đẳng cấp cao nhất. Vì vậy, chắc chắn việc chuyển tới chơi bóng ở Premier League là điều tôi muốn làm. Đó sẽ là một màn báo thù tuyệt vời".

Hiện tại, Arsenal và Gyokeres cùng nhau gây áp lực lên Sporting Lisbon để chốt thỏa thuận. Bất chấp CLB Bồ Đào Nha yêu cầu mức giá 70 triệu bảng cho tiền đạo người Thụy Điển, Arsenal lạc quan có thể hoàn tất thương vụ.

Gyokeres đe dọa không tham gia buổi tập huấn mùa hè cùng các đồng đội tại Sporting để thúc đẩy quá trình chuyển nhượng. Anh rõ ràng muốn quay lại Anh để chứng tỏ khả năng tại Premier League sau nhiều năm chơi bóng tại Anh mà chưa được thử sức ở giải đấu cao nhất.

Trước đó, Gyokeres từng có thời gian khoác áo Brighton nhưng không được ra sân. Năm 2021, chân sút 27 tuổi chuyển tới Coventry và bắt đầu tạo dấu ấn khi ghi 41 bàn sau 110 trận đấu tại Championship.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Gyokeres sẽ là tân binh đáng chú ý tiếp theo của Arsenal sau các bản hợp đồng Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Kepa Arrizabalaga và sắp tới là Noni Madueke. HLV Mikel Arteta từng bước hoàn thiện đội hình để chinh phục danh hiệu trong mùa 2025/26.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.