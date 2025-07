MU có động thái chớp nhoáng với Gyokeres?

Mùa giải 2024/25 của MU tại Premier League kết thúc không như ý khi đội bóng chỉ ghi được 42 bàn thắng. Nhiệm vụ của HLV Ruben Amorim là củng cố hàng công. CLB chiêu mộ được Matheus Cunha, đồng thời mở các cuộc đàm phán với Brentford để mang về Bryan Mbeumo.

Ngoài ra, theo tờ O Jogo, HLV Amorim chưa từ bỏ hy vọng chiêu mộ Gyokeres. Tuy nhiên, ngôi sao của Sporting Lisbon lại mong muốn gia nhập Arsenal để được chơi bóng tại Champions League. Dù vậy, đội bóng thành London chưa thể hoàn tất thỏa thuận.

MU có thể nhảy vào cuộc đua giành Gyokeres với một động thái "chớp nhoáng". Phía đại diện của tiền đạo người Thụy Điển nhận thấy họ có thể cứu vãn thương vụ nếu gia nhập MU, khi mà các cuộc đàm phán giữa Sporting và Arsenal trở nên bế tắc.

Arsenal sẵn sàng chi 69 triệu bảng, nhưng đưa ra mức phí trả trước thấp hơn yêu cầu của Sporting. Cũng có khả năng Gyokeres lợi dụng MU như một công cụ đàm phán để thúc giục "Pháo thủ" tiến hành thương vụ. Vì vậy, không loại trừ khả năng CLB thành London sẽ đưa ra một lời đề nghị tốt hơn trong thời gian tới.

MU muốn có Gyokeres, bởi cầu thủ chính là học trò cưng của Amorim. Vị HLV này nâng tầm chân sút người Thuỵ Điển thành cỗ máy. Dưới bàn tay Amorim, Gyokeres bùng nổ với 66 bàn thắng và 23 kiến tạo chỉ sau 68 trận.

