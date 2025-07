Thương vụ của Gyokeres sắp hoàn thành

Theo nhà báo David Ornstein, “ Pháo thủ” đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa Gyokeres về sân Emirates. Bản hợp đồng dự kiến kéo dài 5 năm.

Trước đó, một số CĐV bắt gặp Andrea Berta - Giám đốc Thể thao của Arsenal tại London. Theo lời những người này, khi được hỏi về cầu thủ người Thuỵ Điển, Berta đáp: “Sắp rồi”.

Những thông tin xung quanh thương vụ của cầu thủ 27 tuổi biến động liên tục những ngày qua. Arsenal được cho là đã trả 65 triệu euro, con số hợp lý với mức giá Sporting Lisbon đưa ra. Tuy nhiên, đội bóng Bồ Đào Nha muốn hơn con số đó.

Ban đầu, Gyokeres từng được kỳ vọng sẽ đến Man United - nơi Ruben Amorim, người thầy cũ của anh, đang huấn luyện. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán Arsenal mới là bến đỗ tương lai của cầu thủ này.

Ngoài tiền đạo người Thuỵ Điển, Eze và Rodrygo là hai cái tên khác được người hâm mộ Arsenal kỳ vọng sẽ cập bến Emirates thời gian tới. Đây có thể là những sự bổ sung cần thiết cho hàng công của đoàn quân HLV Mikel Arteta mùa giải 2025/26.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.