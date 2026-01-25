Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Tìm thấy xe máy của nghi phạm

Xe Exciter màu vàng được tìm thấy ở một hố đào thuộc bãi đất trống gần Khu công nghiệp Diên Phú, cách vụ cướp ngân hàng hôm 19/1 khoảng 5 km.

Chiếc xe được tìm thấy ở dưới hố. Ảnh: Công an Gia Lai/VnExpress

Báo chí đưa tin, chiều 25/1, Công an tỉnh Gia Lai khám xét nơi ở của các đối tượng nghi liên quan đến cướp ngân hàng TMCP Vietcombank, phòng giao dịch Trà bá.

Theo Người Lao động, cơ quan chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nghi phạm. Xung quanh khu vực này, an ninh được thắt chặt, hạn chế người ra vào.

Một chi tiết quan trọng là trưa cùng ngày, cảnh sát phát hiện xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen - giống với xe máy nghi phạm sử dụng trong vụ cướp. Chiếc xe này được đào hố chôn ở một bãi đất trống gần Khu công nghiệp Diên Phú.

Chiếc xe máy nghi của hung thủ cướp ngân hàng được vùi lấp tại một bãi đất trống. Ảnh: Người Lao Động.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng môtô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá.

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay 2 đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.