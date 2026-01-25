Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Tìm thấy xe máy của nghi phạm

  • Chủ nhật, 25/1/2026 17:41 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Xe Exciter màu vàng được tìm thấy ở một hố đào thuộc bãi đất trống gần Khu công nghiệp Diên Phú, cách vụ cướp ngân hàng hôm 19/1 khoảng 5 km.

Chiếc xe được tìm thấy ở dưới hố. Ảnh: Công an Gia Lai/VnExpress

Báo chí đưa tin, chiều 25/1, Công an tỉnh Gia Lai khám xét nơi ở của các đối tượng nghi liên quan đến cướp ngân hàng TMCP Vietcombank, phòng giao dịch Trà bá.

Theo Người Lao động, cơ quan chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nghi phạm. Xung quanh khu vực này, an ninh được thắt chặt, hạn chế người ra vào.

VnExpress đưa tin cơ quan chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nghi phạm.

Một chi tiết quan trọng là trưa cùng ngày, cảnh sát phát hiện xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen - giống với xe máy nghi phạm sử dụng trong vụ cướp. Chiếc xe này được đào hố chôn ở một bãi đất trống gần Khu công nghiệp Diên Phú.

cuop ngan hang anh 1

Chiếc xe máy nghi của hung thủ cướp ngân hàng được vùi lấp tại một bãi đất trống. Ảnh: Người Lao Động.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng môtô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá.

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay 2 đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Công an Gia Lai rà soát đơn hàng 'áo khoác và mũ bảo hiểm in chữ Grab'

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị vận chuyển phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng gây vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá.

15:56 21/1/2026

Công an Gia Lai thông tin về số tiền bị 2 đối tượng cướp ngân hàng

Theo thống kê ban đầu, cả hai đối tượng cầm vật nghi giống súng vào Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai uy hiếp bảo vệ, nhân viên cướp khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

08:40 20/1/2026

Đặc điểm nhận dạng các đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều 19/1.

06:59 20/1/2026

Mai An

cướp ngân hàng Gia Lai truy nã cơ quan chức năng điều tra

    Đọc tiếp

    Sang mai, xet xu dan cuu lanh dao Tong Cong ty Xi mang Viet Nam hinh anh

    Sáng mai, xét xử dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

    1 giờ trước 17:05 25/1/2026

    0

    Dự án tòa nhà của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tại Cầu Giấy, Hà Nội khởi công năm 2011, hoàn thành phần thô và cất nóc năm 2015. Điều đáng nói là dù đã bỏ vào đây hơn 1.200 tỷ đồng, đến nay công trình vẫn "đắp chiếu", không thể sử dụng.

    Nu giam doc bi truy na dac biet da sa luoi hinh anh

    Nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt đã sa lưới

    1 giờ trước 16:50 25/1/2026

    0

    Sau thời gian dài lẩn trốn, Nguyễn Thị Thu Nga - nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại Hà Nội, liên quan vụ chiếm đoạt 5 tỷ đồng xảy ra tại Phú Quốc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý