Đặc điểm nhận dạng các đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều 19/1.

Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Gia Lai đã phác họa được đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng có liên quan vụ việc. Cụ thể, đối tượng thứ nhất khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Bắc, mặc quần màu đen, mặc áo khoác của hãng Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.

Sau khi nhân viên ngân hàng bỏ chạy, các đối tượng nhảy vào lấy tiền ở các quầy giao dịch.

Đối tượng thứ hai khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Nam, mặc quần màu xanh quân đội, mang giày vải màu xanh quân đội, mặc áo khoác màu xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.

Ngoài ra, phương tiện có liên quan vụ việc là môtô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen, gắn BKS 77G1-313.12.

Trước đó, khoảng 15h28 cùng ngày, có 2 đối tượng mang mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang che mặt đến Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá tại số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng di chuyển trên xe.

Khi đến khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, 2 đối tượng rút ra cầm trên tay mỗi người một vật màu đen (nghi là súng) và hô lên: "Đứng yên không tao bắn".

Sau đó, cả 2 đe dọa, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi các nhân viên bỏ chạy, cả 2 nhảy vào các quầy giao dịch lấy tiền tại các quầy giao dịch rồi ra xe bỏ trốn về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Hiện vụ việc được cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ.