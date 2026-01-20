Chiếm đoạt hơn 229 tỷ, bị cáo môi giới bất động sản lĩnh án chung thân

TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Hương làm nghề buôn bán bất động sản tự do. Khoảng đầu năm 2018, qua quan hệ xã hội, Hương quen biết bà Hoa. Thấy bà Hoa là người có điều kiện tài chính, nên Hương nói với bà Hoa rằng, mình có chồng là Tổng giám đốc một công ty bất động sản, nên có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo của TP Hà Nội.

Hương cũng thường xuyên cung cấp cho bà Hoa thông tin về việc triển khai nhiều dự án bất động sản tại TP Hà Nội. Khoảng tháng 8/2018, bà Hoa thấy khu đất tại số nhà 36 phố Trần Hưng Đạo (cơ quan tố tụng xác định là số nhà 36A phố Trần Hưng Đạo) có vị trí đẹp, nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.

Bị cáo Hương tại phiên tòa ngày 19/1.

Thực tế, khu đất này là biệt thự cũ thuộc sở hữu Nhà nước, trước đó đã được giao cho Nhà máy văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý sử dụng.

Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của thửa đất trên, Hương vẫn nói có thể giúp bà Hoa mua được toàn bộ thửa đất với giá 400 triệu đồng một m2. Tin tưởng Hương nên ngày 27/8/2018, bà Hoa chuyển 5 tỷ đồng đặt cọc mua nhà. Sau đó, Hương soạn thảo hợp đồng đặt cọc, cam kết hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mua lại dự án trên.

Để tạo niềm tin với bà Hoa, Hương nhờ một người từng là cán bộ Nhà nước ký vào mục người chứng kiến trong hợp đồng đặt cọc. Do đó, bà Hoa tiếp tục chuyển cho Hương 20 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền, Hương liên tục gửi các hình ảnh thể hiện, chị ta đang ngồi với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội liên hệ để mua thửa đất trên.

Cũng trong thời gian này, Hương còn gợi ý cho bà Hoa mua thêm thửa đất tại địa chỉ nhà 47F phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam. Điều đáng nói là địa chỉ trên không có thật, nhưng Hương vẫn đưa ra thông tin để bà Hoa chuyển tiền đầu tư.

Để thể hiện năng lực bản thân, Hương còn nhờ đại diện của bà Hoa đến gặp lãnh đạo Phòng Kinh tế - UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) để nhận hộ mình một bộ hồ sơ đất đai. Vì vậy, bà Hoa ngày càng tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm cho Hương hơn 204 tỷ đồng .

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Hương nhận từ bà Hoa là hơn 229 tỷ đồng . Sau những lần nhận tiền chuyển khoản, Hương viết giấy biên nhận có nội dung "Nếu trường hợp tôi lấy được dự án mà tôi bán đi thì tôi đền bù chị Hoa gấp đôi tiền nhận cọc…".

Sau khi nhận số tiền trên của bà Hoa, từ ngày 27/8/2018 đến ngày 5/12/2020, Hương đã thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hơn 193 tỷ đồng , rút tiền mặt 35 tỷ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Ngày 15/7/2019, Hương đưa cho bà Hoa giấy "Thông báo trúng thầu", nhưng không ghi ngày tháng, sau đó Hương thu lại. Một thời gian sau, bà Hoa nhiều lần hỏi Hương về việc mua các thửa đất, thì Hương vẫn cam kết và khẳng định sẽ mua được đất.

Sau nhiều lần hứa hẹn, đến ngày 8/3/2020, bà Hoa hẹn gặp Hương và yêu cầu viết giấy cam kết, nhưng Hương không thực hiện như lời hứa, cũng không hoàn trả lại tiền, nên bà Hương làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Hương.

Hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo Hương.

Quá trình điều tra, Hương không thừa nhận hành vi của mình. Hương khai không có việc mua bán đất. Toàn bộ số tiền bà Hoa chuyển là tiền Hương vay để kinh doanh. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị hại, người làm chứng; giám định chữ viết, file ghi âm, sao kê tài khoản; tin nhắn…. xác định, Hương đã nhận và chiếm đoạt của bà Hoa số tiền hơn 229 tỷ đồng .

Trước bục khai báo, lúc đầu bị cáo Hương khai báo quanh co, nhưng sau khi được Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát giải thích, thì bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng. Hương đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, làm nhiều việc thiện nguyện.

Tại phiên tòa, bị hại là bà Hoa không đồng tình với số tiền mà cáo trạng nêu bị cáo đã chiếm đoạt của mình. Bị hại đưa ra bằng chứng và khẳng định số tiền bị cáo Hương đã nhận của mình từ chuyển khoản và tiền mặt là hơn 533 tỷ đồng . Bị hại đề nghị Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử phải làm rõ số tiền hơn 533 tỷ đồng là số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của mình, đồng thời làm rõ số tiền trên bị cáo đã nhận và chuyển đi những đâu và sử dụng vào những mục đích gì…

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử khẳng định, quá trình điều tra, chỉ có chứng cứ xác định, bị cáo Hương đã nhận và chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 229 tỷ đồng .

Về số tiền khác bị hại trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện cho bị hại trong một vụ án dân sự khác.

Sau khi phân tích, đánh giá về hành vi phạm tội của bị cáo Hương, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 229 tỷ đồng .

Trước đó, bị cáo Hương đã trả cho bị hại được 800 triệu đồng và quá trình điều tra, bị cáo đã nộp thêm 400 triệu đồng, nên được khấu trừ vào số tiền phải bồi thường.