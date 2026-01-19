Cựu Giám đốc điều hành Công ty Avatek bí mật chi tiền 'ngoại giao'

Ngày 19/1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm sản phẩm, trong đó bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek), Nguyễn Hà Linh (Phó giám đốc Công ty Avatek, vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ - VPCP) bị đưa ra xét xử về tội "Giả mạo trong công tác" và tội "Đưa hối lộ".

Sau khi đại diện VKS công bố cáo trạng, HĐXX bắt đầu thẩm vấn bị cáo Đoàn Hữu Lượng - Chủ tịch Công ty TSL.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng.

Cáo trạng thể hiện bị cáo Đoàn Hữu Lượng đã chỉ đạo làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi hơn 98 tỷ đồng . Lượng thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương thông qua Nguyễn Nam Khánh (cán bộ Văn phòng Chính phủ) và Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) đưa hối lộ 3,1 tỷ đồng để xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lượng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và nhận thức được đầy đủ các sai phạm của mình. Bị cáo Lượng khai nhận Công ty TSL có chủ trương vừa phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm thật có kiểm nghiệm thực tế, vừa phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm giả không có mẫu kiểm nghiệm, nhưng vẫn phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm, có mẫu nhưng không tiến hành kiểm nghiệm, chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm, điều chỉnh lùi ngày phát hành...

HĐXX hỏi bị cáo am hiểu, biết để ra Phiếu kết quả thử nghiệm phải qua các quy trình và không có việc nhận mẫu hoặc không nhận mẫu và chỉnh sửa theo quy trình của khách hàng rồi thu tiền.

Theo hồ sơ, tháng 2/2023, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương rút vốn, không làm việc tại Công ty TSL. Về vấn đề này, bị cáo Lượng khẳng định giữa mình và Phương không có mẫu thuẫn gì, tự Phương chủ động tách ra làm việc riêng. Sau khi Phương tách mở Công ty Avatek, bị cáo Huỳnh Tấn Cường đã thay vị trí của Phương để phụ giúp điều hành công ty.

Để Công ty TSL hoạt động thuận lợi, bị cáo Lượng khai đã chỉ đạo người chuyển vào tài khoản cá nhân Nguyễn Nam Khánh hơn 3 tỷ đồng , Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) vài trăm triệu đồng.

Toàn bộ số tiền hưởng lợi, bị cáo Lượng khai dùng để xây dựng, đầu tư văn phòng, chi trả tiền nhân viên và không mua tài sản cá nhân.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (đeo kính).

Với bị cáo Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TSL (từ năm 2020 đến tháng 2/2023), Giám đốc điều hành Công ty Avatek (từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025), cáo trạng xác định bị cáo đã có hành vi chỉ đạo nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính số tiền 99 tỷ đồng .

Trả lời HĐXX, bị cáo Phương cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, trong thời gian làm Giám đốc điều hành TSL, Phương đã thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thông qua Nguyễn Nam Khánh đưa hối lộ số tiền 3,3 tỷ đồng để xin cấp phép, tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động.

Bị cáo Phương cho biết việc làm Phiếu kết quả thử nghiệm ra kết quả nhanh đều do chủ trương của bị cáo. Chủ trương này được bị cáo chỉ đạo cho nhân viên thực hiện.

Quy trình thực hiện các Phiếu kết quả thử nghiệm ra kết quả nhanh khác với quy trình làm Phiếu kết quả thử nghiệm thật. Công ty không chạy quảng cáo, chỉ nói với khách hàng nào có nhu cầu thì thực hiện.

Bị cáo Phương khai thêm, tại Công ty Avatek, Hồ Thị Thanh Phương sở hữu 55% cổ phần, các cổ đông Nguyễn Hữu Truyền, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Hà Linh, Trần Minh Tâm, Đỗ Thị Việt Hà, mặc dù đứng tên cổ đông góp vốn (9%, tương đương 2,25 tỷ đồng , nhưng thực chất, không góp vốn, vì muốn các bị cáo này ở lại công ty làm việc lâu dài, nên bị cáo cho các cổ đông đứng tên cổ phần, mọi hoạt động của Avatek đều do Phương quản lý, điều hành.

Các bị cáo tại tòa.

HĐXX hỏi: "Vì sao hàng tháng phải trích tiền đưa cho bị cáo Nguyễn Nam Khánh?". Bị cáo Phương khai bị cáo Khánh không có vai trò lãnh đạo, cổ đông..., nhưng đã hỗ trợ cho bị cáo làm các công việc ngoại giao, tiếp khách... tại các Bộ, ngành liên quan và đối tác.

Bị cáo Phương khai hàng tháng, Công ty TSL chuyển cho Khánh số tiền 50 triệu đồng/tháng (từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2023 là 100 triệu đồng/tháng) để chi phí đối ngoại, tiếp khách.

Đến tháng 3/2023, khi thành lập Công ty Avatek, Phương tiếp tục đưa 800 triệu đồng để Khánh và Linh tiếp tục hỗ trợ công ty được cấp phép, chỉ định thử nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

Theo HĐXX, các bị cáo đã bất chấp, miễn thu được tiền của các cá nhân, doanh nghiệp trong việc cấp Phiếu kết quả thử nghiệm.

Bị cáo Phương trình bày bản thân đã ăn năn, hối hận về hành vi của mình và biết đây là hành động sai lầm.